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AH股新聞

28/09/2023 10:53

《中國要聞》吉利１０億天津成立醇氫生態科技公司

　　《經濟通通訊社２８日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，天津醇氫生態科技有限公司近日成立，法
定代表人為周建群，註冊資本１０億元（人民幣．下同），經營範圍為企業管理，技術服務、技
術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。股東信息顯示，該公司由吉利汽車
（００１７５）創辦人及董事長李書福、吉利旗下浙江遠程智能交通技術有限公司以及天津醇氫
一號、醇氫二號、醇氫三號３家生態科技合夥企業共同持股，其中李書福持股８０％。
　　天津醇氫一號生態科技合夥企業（有限合夥）、天津醇氫二號生態科技合夥企業（有限合夥
）、天津醇氫三號生態科技合夥企業（有限合夥）均剛於９月２１日成立，執行事務合夥人均為
寧波吉控企業管理有限公司，出資額分別為３０８８萬元、１６７３萬元、２３９萬元，經營範
圍均為技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，企業管理。合夥人信
息顯示，３家合夥企業均由李書福、吉利控股集團ＣＥＯ李東輝共同持股的寧波吉控企業管理有
限公司，以及多家吉利旗下合夥企業共同出資。
　　據內媒報道，吉利遠程新能源商用車集團今年８月與天津經濟技術開發區管委會簽約，醇氫
生態科技總部將落戶天津經開區。該項目包含甲醇汽車研發銷售及運營、甲醇貿易及加注、綠色
甲醇製備等業務。（ｓｌ）

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