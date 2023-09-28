《經濟通通訊社２８日專訊》中秋、國慶假期將至，深圳邊檢總站預測，假期期間，深圳各

口岸將迎來出入境客流高峰，預計日均出入境人員約７２萬人次，客流峰值或將突破８０萬人次

。其中９月３０日至１０月２日內地和香港假期重疊，將出現客流出入境雙向高峰。

深圳邊檢總站預測，羅湖、福田、深圳灣、廣深港高鐵西九龍站口岸是承擔假期期間出入境

客流的主力口岸，日均客流將分別達１９萬人次、１８萬人次、１１萬人次、９萬人次，客流峰

值預計出現在９月３０日和１０月１日，峰值客流預計將分別達２２萬人次、２１萬人次、１２

萬人次、１０萬人次。



＊深圳地鐵、港鐵深圳延長地鐵服務＊



另外，為了在節假日期間提供更為便捷的出行服務，深圳地鐵、港鐵深圳在９月２８至１０

月１日及１０月５至６日，延長全網（不含２０號線）地鐵營運服務１小時。其中４號線延長１

小時３０分鐘－１小時４２分鐘，牛湖往福田口岸方向尾班車時間為午夜１２時３０分，福田口

岸往牛湖方向尾班車時間為午夜１２時４１分。在１０月２至４日，連接深圳北高鐵站的地鐵４

、５、６號線和連接深圳機場的地鐵１１號線，尾班車不早於當日午夜１２時發出；在延長服務

日則不早於次日凌晨１時發出。（ｓｌ）

