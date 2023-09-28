《經濟通通訊社２８日專訊》德意志銀行中國區首席經濟學家熊奕發布中國宏觀經濟研究報

告，認為逆周期調節的作用不斷顯現，中國經濟正逐步企穩，中國經濟或將於今年第三季觸底並

逐漸積累反彈勢能，該季度經濟增長率預計為４﹒６％。歸功於８月中旬以來宏觀政策支持力度

的不斷加大，尤其是對房地產行業的政策支持，第四季的增長率將提高至５％；２０２３全年中

國ＧＤＰ增長預測為５﹒１％。

德意志銀行今年２月將今年中國經濟增長預測從４﹒５％上調至６％，至７月下調至

５﹒３％。

今年８月，全國社會融資規模增量超過３萬億元人民幣，創歷史同期第二高水平。熊奕認為

，８月信貸的大幅增長主要受近期寬信用政策的推動，中國信貸規模的再次擴大也為加速推進財

政支出進度（包括公共投資）奠定了基礎。自８月中旬中國加強逆周期調節和政策儲備以來，一

系列積極信號逐漸顯現。目前各項數據表明，中國經濟正逐步企穩，從第二季和７月的低迷中逐

步復甦。

熊奕並認為，財政政策和房地產政策是當前對中國經濟最為重要的兩大政策方向。存量房貸

利率下調可在一定程度上刺激消費。若對３８萬億元人民幣存量房貸降息１００個基點，則每年

可為中國消費者節省０﹒４萬億元人民幣，約為全年零售額的１％。考慮到近期出現的提前還貸

潮，這一影響可能更大。相信隨著降息政策的出台，提前還貸現象也有望隨之減少。（ｓｌ）

