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AH股新聞

28/09/2023 13:05

【ＦＯＣＵＳ】黃金周「買金」熱？金價料迎突破

　　【ＦＯＣＵＳ】內地國慶８天長假周五（２９日）將啟，分析員密切注視旅遊出行、餐飲消
費、景區人次等高頻數據之餘，「買金熱」勢成另類指標。眼見國際金價周三（２７日）失守
１９００美元關口，高溢價的國內黃金亦較１３年高位略回落，跟隨全球央行步伐買金，有望在
明年迎來驚喜。
　
＊失守１９００美元，如５月油價＊
　
　　美元指數企上１０６﹒６的今年新高，理應呈負相關的油價卻同步走升；油價和美債孳息繼
續上衝，指向通脹無解，但傳統避險寵兒黃金，非但未受惠美債尋底，最新更失守１９００美元
。不過，如同５月時詭異低迷的油價之後一飛衝天，多個跡象顯示金價或不日轉勢。
　　首先是全球央行買金熱度不減，其中中國繼續一馬當先，黃金儲備８月錄新增２８﹒９３噸
至２１６５﹒４噸，為連續第十個月增持。國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）數據顯示，截至７月底
，全球官方黃金儲備共逾３﹒５６萬噸。
　　如果說央媽們僅貢獻全球黃金需求的１８％，那麼，在中國、日本、沙特、甚至美國，佔比
３８％的投資需求正令黃金現貨零售市場持續升溫。就在周二，美國零售巨頭Ｃｏｓｔｃｏ首席
財務官Ｒｉｃｈａｒｄ　Ｇａｌａｎｔｉ透露，其近期上架的１盎司９９９﹒９金條，總是在上
架數小時內就售罄，不得不對每位會員限售兩塊。同樣，由於購買需求井噴，日本零售金價首次
突破每克１００００日圓，沙特的零售金價亦首次高見每克２３２里亞爾。
　
＊對沖人幣貶值，摩通押新高＊　　　
　
　　而在中國內地，跟日本一樣面對本幣貶值的消費者，盡管本地金價和國際金價高逾每盎司
１２０美元的溢價，仍未改買金熱情，甚至催生赴香港買金（約便宜５％）再轉售圖利的生財之
道。周大福、六福、景福在港股價過去一周均逆勢走高。
　　不過，回看國際金價從４月初２０５５美元、７月底２００９美元、再到最新失守１９００
美元，年初至今已錄負回報，未來走勢會否否極泰來？
　　摩通最新預計，金價年底將重回２０００美元，並在明年第四季漲至２１７５美元歷史新高
。理由包括聯儲或明年中降息、美國經濟可能陷入衰退、全球投資者多元配置策略。此跟技術分
析顯示金價到達杯柄形態的柄部，或即將出現顯著突破一致。

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