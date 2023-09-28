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AH股新聞

28/09/2023 17:37

《打擊貪腐》紫光前董事長趙偉國認貪污等罪候判，涉逾１３億國資

　　《經濟通通訊社２８日專訊》紫光集團原董事長趙偉國貪污、為親友非法牟利、背信損害上
市公司利益一案，今日在吉林省吉林市中級人民法院一審公開審理。趙偉國當庭認罪、悔罪，案
件擇期宣判。
　　吉林市人民檢察院起訴指控，趙偉國在２０１８年至２０２１年間，利用擔任紫光集團董事
長的職務便利，與特定關係人李祿媛共謀，由李祿媛實際控制的公司低價購買原本應當由紫光集
團購買的通州商務園項目房產，獲取房產溢價利益，非法佔有國有資產４﹒７億餘元人民幣。
２０１４年至２０２１年間，趙偉國利用擔任紫光集團董事長等的職務便利，將本單位的盈利業
務交由李祿媛等特定關係人經營，或者以明顯高於市場價格向李祿媛經營管理的公司購買代建管
理服務，造成國家直接經濟損失８﹒９億餘元人民幣。２０１９年，趙偉國還指使其實際控制的
上市公司的董事，將公司項目以明顯低於市場價格租賃給李祿媛實際經營的公司，致使上市公司
遭受４６４５萬餘元人民幣的損失。
　　據了解，李祿媛是北京紫光科技服務集團有限公司董事長，為紫光房地產業務的掌舵人，早
年曾任趙偉國的助理，後於２００５年跟隨趙偉國一起創辦北京健坤投資集團有限公司，持有健
坤投資１５％股權。
　　５６歲的趙偉國去年７月被帶走調查，今年３月被移送起訴。中紀委國家監委當時批評，趙
偉國身為國有企業管理人員，利欲熏心，肆意妄為，背棄職責使命，公器私用、化公為私，將所
管理的國有企業視為私人領地，處心積慮巧取豪奪國有資產等。（ｓｌ）

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