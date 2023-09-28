《經濟通通訊社２８日專訊》紫光集團原董事長趙偉國貪污、為親友非法牟利、背信損害上

市公司利益一案，今日在吉林省吉林市中級人民法院一審公開審理。趙偉國當庭認罪、悔罪，案

件擇期宣判。

吉林市人民檢察院起訴指控，趙偉國在２０１８年至２０２１年間，利用擔任紫光集團董事

長的職務便利，與特定關係人李祿媛共謀，由李祿媛實際控制的公司低價購買原本應當由紫光集

團購買的通州商務園項目房產，獲取房產溢價利益，非法佔有國有資產４﹒７億餘元人民幣。

２０１４年至２０２１年間，趙偉國利用擔任紫光集團董事長等的職務便利，將本單位的盈利業

務交由李祿媛等特定關係人經營，或者以明顯高於市場價格向李祿媛經營管理的公司購買代建管

理服務，造成國家直接經濟損失８﹒９億餘元人民幣。２０１９年，趙偉國還指使其實際控制的

上市公司的董事，將公司項目以明顯低於市場價格租賃給李祿媛實際經營的公司，致使上市公司

遭受４６４５萬餘元人民幣的損失。

據了解，李祿媛是北京紫光科技服務集團有限公司董事長，為紫光房地產業務的掌舵人，早

年曾任趙偉國的助理，後於２００５年跟隨趙偉國一起創辦北京健坤投資集團有限公司，持有健

坤投資１５％股權。

５６歲的趙偉國去年７月被帶走調查，今年３月被移送起訴。中紀委國家監委當時批評，趙

偉國身為國有企業管理人員，利欲熏心，肆意妄為，背棄職責使命，公器私用、化公為私，將所

管理的國有企業視為私人領地，處心積慮巧取豪奪國有資產等。（ｓｌ）

