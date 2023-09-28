《經濟通通訊社２８日專訊》繼內蒙古政府後，遼寧大連市政府亦計劃發行特殊再融資債券

，以緩釋債務風險。大連市財政局公告，經大連市人民政府同意，決定發行２０２３年第九批大

連市政府債券，均為再融資債券。招標時間為２０２３年１０月１０日，計劃發行金額

１０７﹒２９８１億元人民幣，其中再融資一般債券７０﹒１７４３億元人民幣，再融資專項債

券３７﹒１２３８億元人民幣。募集資金全部用於償還到期地方政府債券本金。（ｓｌ）

