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AH股新聞

28/09/2023 16:35

【債務風險】大連擬發１０７億特殊再融資債券，償還地方債本金

　　《經濟通通訊社２８日專訊》繼內蒙古政府後，遼寧大連市政府亦計劃發行特殊再融資債券
，以緩釋債務風險。大連市財政局公告，經大連市人民政府同意，決定發行２０２３年第九批大
連市政府債券，均為再融資債券。招標時間為２０２３年１０月１０日，計劃發行金額
１０７﹒２９８１億元人民幣，其中再融資一般債券７０﹒１７４３億元人民幣，再融資專項債
券３７﹒１２３８億元人民幣。募集資金全部用於償還到期地方政府債券本金。（ｓｌ）

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