《經濟通通訊社２８日專訊》惠譽評級在最新發布的報告中稱，２０２３年上半年中國房地

產行業的持續下行和疲弱的出口，為相關行業Ａ股上市公司帶來不利影響，使其槓桿率（按總債

務與過去１２個月ＥＢＩＴＤＡ的比率衡量）中位數超過前兩年的水平，從２０２１年、

２０２２年的０﹒７倍、０﹒８倍，進一步抬升至２０２３年上半年的０﹒９倍。許多公司的利

潤率遭擠壓且總營收增長放緩，因經營性現金流生成能力趨弱而通過借入更多債務來補充營運資

本。

報告指，低迷的房地產銷售拖累了若干上、下游行業。金屬與採礦、鋼鐵、水泥、工程建築

、家居用品和裝修建材行業上市公司２０２３年上半年的槓桿率中位數，均超過２０２２年和

２０２１年的水平。此外，低迷的海外需求促使國外市場營收佔比較高的部分行業中上市公司的

槓桿率中位數延續過去兩至三年的升勢，包括家居用品、家用電器、基礎化工、汽車和電子的部

分子行業。形成對比的是，上市工程機械製造企業和專注於國際項目的建築公司因海外業務強勁

，槓桿率中位數已降至過去兩至三年的水平之下。



＊出行恢復助力餐飲旅遊等行業去槓桿＊



另一邊廂，中國取消防疫管控措施後出行正常化，助力酒店餐飲、旅遊、線下零售和航空運

輸等線下消費相關行業及交通運輸行業的大部分上市公司去槓桿，因為這些行業２０２３年上半

年的營收較２０２２年同期反彈；惟除旅遊之外，幾乎所有上述行業中的大部分公司的槓桿率仍

未降至２０２１年的水平。（ｓｌ）

