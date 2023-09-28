《經濟通通訊社２８日專訊》麗珠醫藥（０１５１３）（深：０００５１３）公布，委任杜
軍為副總裁，任期至第１１屆董事會屆滿之日止，由昨天生效。
該集團指，杜軍於２０１１年８月加入，任處方藥事業部銷售總監，於２０１３年１月至
２０１９年５月任處方藥事業部南方大區總經理，２０１９年６月至２０２３年９月任總裁助理
，２０１９年６月至今任處方藥事業部總經理。今年３月起兼任《中國藥科大學學報》理事。
（ｗｈ）
28/09/2023 07:53
《國企紅籌》麗珠醫藥（０１５１３）委部門總經理杜軍任副總裁
《經濟通通訊社２８日專訊》麗珠醫藥（０１５１３）（深：０００５１３）公布，委任杜
軍為副總裁，任期至第１１屆董事會屆滿之日止，由昨天生效。
該集團指，杜軍於２０１１年８月加入，任處方藥事業部銷售總監，於２０１３年１月至
２０１９年５月任處方藥事業部南方大區總經理，２０１９年６月至２０２３年９月任總裁助理
，２０１９年６月至今任處方藥事業部總經理。今年３月起兼任《中國藥科大學學報》理事。
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