《經濟通通訊社２８日專訊》君實生物（０１８７７）（滬：６８８１８０）公布，以集中
競價交易方式首次回購約３８﹒８萬股，涉約１５０２﹒５萬元（人民幣．下同）。
該集團指，回購的股份佔約０﹒０４％，回購每股最高價３８﹒９９元，每股最低價
３７﹒９１元。（ｗｈ）
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28/09/2023 07:53
《國企紅籌》君實生物（０１８７７）首斥１５０３萬人幣回購
《經濟通通訊社２８日專訊》君實生物（０１８７７）（滬：６８８１８０）公布，以集中
競價交易方式首次回購約３８﹒８萬股，涉約１５０２﹒５萬元（人民幣．下同）。
該集團指，回購的股份佔約０﹒０４％，回購每股最高價３８﹒９９元，每股最低價
３７﹒９１元。（ｗｈ）
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