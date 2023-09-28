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AH股新聞

28/09/2023 07:53

《國企紅籌》贛鋒鋰業（０１７７２）蒙金採礦許可證續期兩年

　　《經濟通通訊社２８日專訊》贛鋒鋰業（０１７７２）（深：００２４６０）公布，接到蒙
金礦業通知，加不斯鈮鉭礦採礦許可證已獲更新。
　　該集團指，採礦許可證有效期至２０３５年１１月６日，礦區面積２﹒３４平方公里，開採
規模為每年６０萬噸。（ｗｈ）

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