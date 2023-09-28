《經濟通通訊社２８日專訊》贛鋒鋰業（０１７７２）（深：００２４６０）公布，接到蒙

金礦業通知，加不斯鈮鉭礦採礦許可證已獲更新。

該集團指，採礦許可證有效期至２０３５年１１月６日，礦區面積２﹒３４平方公里，開採

規模為每年６０萬噸。（ｗｈ）

