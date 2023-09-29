《經濟通通訊社２９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



慶祝中華人民共和國成立７４周年招待會在京舉行，習近平發表講話

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慶祝中華人民共和國成立７４周年招待會２８日晚在人民大會堂舉行。國家主席習近平出席招待

會並發表重要講話。他強調，新征程上，我們的前途一片光明。團結就是力量，信心賽過黃金。

我們要堅定信心，振奮精神，團結奮斗，繼續攻堅克難，堅定不移朝著強國建設、民族復興的宏

偉目標奮勇前進。



習近平：帶著真心真情付出更大努力，為推動婦女兒童事業發展作出更大貢獻

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國家主席習近平近日對婦女兒童工作作出重要指示指出，婦女兒童事業是黨和國家事業的重要組

成部分。黨的十八大以來，黨對婦女兒童工作的領導全面加強，婦女兒童權益保障法治體系不斷

完善，婦女兒童發展環境持續優化，婦女兒童領域國際話語權和影響力明顯增強，婦女兒童事業

與經濟社會發展同步推進，中國特色社會主義婦女兒童發展道路愈走愈寬廣。



新一輪國企改革提升行動迎來新部署

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在國務院國資委召開的國有企業改革深化提升行動專題推進會上，國務院國資委黨委委員、副主

任王宏志表示，新一輪改革的鮮明導向就是要突出做強做專，要強化核心功能使命擔當；要分類

分層分區域推進，鼓勵精準化、差異化、個性化改革探索；在考核評估上也將重點考慮改革「增

量」。





《上海證券報》



慶祝建國７４周年招待會在京舉行，習近平發表重要講話

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慶祝中華人民共和國成立７４周年招待會２８日晚在人民大會堂舉行。國家主席習近平發表重要

講話。他強調，新征程上，我們的前途一片光明。團結就是力量，信心賽過黃金。我們要堅定信

心，振奮精神，團結奮斗，繼續攻堅克難，堅定不移朝著強國建設、民族復興的宏偉目標奮勇前

進。



習近平：帶著真心真情付出更大努力，為推動婦女兒童事業發展作出更大貢獻

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國家主席習近平近日對婦女兒童工作作出重要指示指出，婦女兒童事業是黨和國家事業的重要組

成部分。黨的十八大以來，黨對婦女兒童工作的領導全面加強，婦女兒童權益保障法治體系不斷

完善，婦女兒童發展環境持續優化，婦女兒童領域國際話語權和影響力明顯增強，婦女兒童事業

與經濟社會發展同步推進，中國特色社會主義婦女兒童發展道路愈走愈寬廣。



推進大灣區金融市場互聯互通，「跨境理財通」試點迎五大優化

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中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會、國家外匯局、香港金融管理局、香港證監會、澳門

金融管理局決定進一步優化粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點，以推進大灣區金融市場互聯

互通，促進內地與港澳經濟融合發展。





《證券時報》



慶祝中華人民共和國成立７４周年招待會在京舉行

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慶祝中華人民共和國成立７４周年招待會２８日晚在人民大會堂舉行。國家主席習近平發表重要

講話。他強調，新征程上，我們的前途一片光明。團結就是力量，信心賽過黃金。我們要堅定信

心，振奮精神，團結奮斗，繼續攻堅克難，堅定不移朝著強國建設、民族復興的宏偉目標奮勇前

進。



證監會強化財報信披要求，研發支出披露更細化

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證監會發布了《公開發行證券的公司信息披露編報規則第１５號－－財務報告的一般規定

（２０２３年修訂征求意見稿）》，進一步規範上市公司財務報告的編制及信息披露行為，保護

投資者合法權益。



滬深交易所發布指引：落實發行承銷全鏈條問責

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滬深交易所均發布發行與承銷業務指引方面的《發行承銷違規行為監管（試行）》，旨在規範證

券發行與承銷相關自律監管工作，維護證券發行承銷市場秩序。《發行承銷違規行為監管》自發

布之日起施行。註冊制下發行承銷涉及各方利益影響，需要配套加強發行承銷事後監管，不斷提

升監管規範性和透明度。（ｒｙ）

