《經濟通通訊社２９日專訊》中國計量科學研究院、中國海關科學技術研究中心等單位日前

聯合發布的《直播電商行業高質量發展報告（２０２２－２０２３年度）》顯示，伴隨用戶規模

持續擴大及交易額不斷攀升，我國直播電商行業呈快速增長態勢。

報告指出，商務部監測數據顯示，２０２２年，重點監測的電商平台累計直播場次超１﹒２

億場，累計觀看超１﹒１萬億人次，直播商品超９５００萬個。２０２３年上半年，重點監測電

商平台累計直播銷售額１﹒２７萬億元人民，直播場次數超１﹒１億場，直播商品數超７０００

萬個。

根據報告，直播電商利用豐富的視頻信息推介，把一些原本難以在線上銷售的非標品加入直

播間貨架。一些傳統熱門品類如珠寶服飾、運動戶外等，在直播電商平台上需求依然強勁。

針對直播電商發展走勢，報告指出，隨著政策環境變化，直播電商將迎來更多的合規挑戰和

政策機遇。監管機構將對直播電商行業投入更多關注，以保護消費者權益和維護市場秩序，品牌

需要積極遵守各項法規和標準。同時，各級政府也將積極制定政策引導、扶持行業發展，給直播

電商行業發展打造更加積極健康的政策環境。（ｒｙ）

