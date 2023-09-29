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AH股新聞

29/09/2023 16:02

《中國要聞》報告：直播電商呈快速增長態勢，半年銷售額逾萬億

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國計量科學研究院、中國海關科學技術研究中心等單位日前
聯合發布的《直播電商行業高質量發展報告（２０２２－２０２３年度）》顯示，伴隨用戶規模
持續擴大及交易額不斷攀升，我國直播電商行業呈快速增長態勢。
　　報告指出，商務部監測數據顯示，２０２２年，重點監測的電商平台累計直播場次超１﹒２
億場，累計觀看超１﹒１萬億人次，直播商品超９５００萬個。２０２３年上半年，重點監測電
商平台累計直播銷售額１﹒２７萬億元人民，直播場次數超１﹒１億場，直播商品數超７０００
萬個。
　　根據報告，直播電商利用豐富的視頻信息推介，把一些原本難以在線上銷售的非標品加入直
播間貨架。一些傳統熱門品類如珠寶服飾、運動戶外等，在直播電商平台上需求依然強勁。
　　針對直播電商發展走勢，報告指出，隨著政策環境變化，直播電商將迎來更多的合規挑戰和
政策機遇。監管機構將對直播電商行業投入更多關注，以保護消費者權益和維護市場秩序，品牌
需要積極遵守各項法規和標準。同時，各級政府也將積極制定政策引導、扶持行業發展，給直播
電商行業發展打造更加積極健康的政策環境。（ｒｙ）

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