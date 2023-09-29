《經濟通通訊社２９日專訊》中國恒大（０３３３３）執行董事及董事會主席許家印因涉嫌

違法犯罪，被依法採取強制措施。《上海證券報》引述多位專家指出，業內對恒大債務重組變悲

觀，如果無法有效解決當前困境，破產可能性將會增大。

上海融力天聞律師事務所高級合夥人江璐表示，縱觀恒大集團的發展歷程，企業違反經濟周

期與政策周期過度擴張，在此過程中，公司主要負責人極易觸犯非法集資類、詐騙類、行賄類等

犯罪行為。公安機關對許家印採取強制措施，說明已掌握相關初步證據，具體觸犯何種罪名，應

以公安機關的調查結論為準。

北京金訴律師事務所主任王玉臣認為，許家印對集團的未來走向具有較大影響，此次被採取

強制措施，可能會影響到恒大的債務重組。ＩＰＧ中國區首席經濟學家柏文喜表示，目前各方可

能需要更多時間和努力來尋找解決方案，包括重新協商債務重組條款、尋求新的投資人、出售資

產等。如果無法有效解決當前困境，破產可能性將會增大。



＊許家印個人財富大幅縮水＊



許家印作為中國恒大創始人，曾經風光無限。２０２１年４月發布的《２０２１福布斯富豪

排行榜》中，許家印以２７７億美元的身家位列《２０２１福布斯全球富豪榜》第５３位。而在

２０１８年８月，福布斯當時實時富豪排行榜中，許家印身家曾達到４１４億美元。隨著恒大「

爆雷」，許家印的個人財富開始迅速縮水。根據《２０２３胡潤全球富豪榜》，許家印如今身家

僅剩２００億元（人民幣．下同），全球排名第１１００名，相較於兩年前２０００多億元的財

富縮水超過９０％。

中國恒大由龍頭房企淪落至今已不堪債務重負。據２０２３年中期業績報告顯示，期內集團

收入為１２８１﹒８億元，其中房地產開發業務收入為１２００﹒７億元。公司期內經營性虧損

為１７３﹒８億元。集團期內負債總額為２﹒３９萬億元，剔除合約負債後的負債規模為

１﹒７８萬億元，較２０２２年剔除合約負債後的的負債規模增加６７８﹒３億元。（ｃｔ）







