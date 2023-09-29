《經濟通通訊社２９日專訊》中國恒大（０３３３３）執行董事及董事會主席許家印因涉嫌

違法犯罪，被依法採取強制措施。騰訊新聞《潛望》報道，曾於７月下旬從知情人士處獲悉，許

家印的「前妻」丁玉梅在得知內地有企業家因為許家印而被邊境控制後，隨即買了機票離開香港

。在此之前，丁玉梅一直在香港協助有關機構進行恒大集團債務重組事宜，目前丁玉梅身在何處

，暫不知曉。



＊許家印夫妻累計分紅或達５００億元＊



另據《２１世紀經濟報道》引述一名資深觀察人士指出，此前恒大集團累計分紅的９００多

億元（人民幣．下同）中，由許家印、丁玉梅分別１００％控制的英屬維爾京群島和開曼群島的

離岸公司，通過中國恒大拿到了其中的大部分分紅，並在出險前後轉移到境外，而通過「技術性

離婚」的操作，最終落到「境外前妻」丁玉梅的口袋。

根據網易清流工作室統計，按照大股東累計獲得的分紅金額排名，許家印家族排在第一名。

自２００９年上市以來，中國恒大累計分紅達７３３﹒８６億元。許家印夫婦常年控制中國恒大

七成左右的股權，累計可能拿走超過５００億元，佔比達到６８﹒５４％。即是說，許家印通過

與丁玉梅「靜默式的技術性離婚」，可能已將這筆分紅轉移至境外。



＊據報恒大財產破產前，許家印給兒子２３億家庭信托基金＊



此外，據《鳳凰網》報道，在許家印申報恒大財產破產前，許家印的兒子得到一個金額高達

２３億元的單一家庭信托基金，這也被稱為是許家印給予其兒子的「富二代保護計劃」。

（ｓｌ）

