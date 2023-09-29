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AH股新聞

29/09/2023 15:06

《神州金融》螞蟻消金獲７企增資４５億，國資渝富華貿成第七股東

　　《經濟通通訊社２９日專訊》螞蟻消金迎來新一輪增資，註冊資本將由原來的１８５億元（
人民幣．下同）增至２３０億元。
　　魚躍醫療（深：００２２２３）、傳化智聯（深：００２０１０）、舜宇光學
（０２３８２）等多家Ａ股、港股公司昨日發布擬對重慶螞蟻消費金融有限公司增資的公告。相
關公告顯示，螞蟻科技集團股份有限公司、重慶渝富華貿國有資產經營有限公司、杭州金投數字
科技集團有限公司、浙江舜宇光學有限公司、傳化智聯股份有限公司、江蘇魚躍醫療設備股份有
限公司、廣州博冠信息科技有限公司這７家公司，擬以共計４５億元認購螞蟻消金新增註冊資本
４５億元。
　　其中，螞蟻消金持股５０％的大股東螞蟻集團，此次認繳新增註冊資本最多，出資金額為
２２﹒５億元；其次是重慶國資背景的渝富華貿，認繳金額為９﹒３億元；再者是杭州市政府實
控的杭金數科，認繳４﹒５億元；舜宇光學、傳化智聯、魚躍醫療分別認繳２﹒７億元、
２﹒２５億元、２﹒２５億元；網易（０９９９９）控股的博冠科技則認繳１﹒５億元。
　　同時，螞蟻消金的股東由１２個增至１３個。新增股東為渝富華貿，其實控人為重慶市國有
資產監督管理委員會，增資完成後其持股比例為４﹒０４１％，將成為螞蟻消金第七大股東。
（ｓｌ）

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