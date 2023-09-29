《經濟通通訊社２９日專訊》內地中秋、國慶８天長假期今日展開，交通運輸部預計，今日

全國鐵路、公路、水路、民航預計發送旅客總量６３２０﹒５萬人次，環比增長２０﹒１％，同

比去年國慶假期首日增長５３﹒２％。

其中，鐵路預計發送旅客２０２０萬人次，環比增長２４﹒８％，同比增長１０８﹒２％；

公路預計發送旅客４００２﹒５萬人次，環比增長１８﹒８％，同比增長３２﹒９％；水路預計

發送旅客８１萬人次，環比增長４０﹒７％，同比增長４８﹒２％；民航預計發送旅客２１７萬

人次，環比持平，同比增長１４３﹒４％。預計全國高速公路流量約６６００萬輛次，環比增長

４８﹒８％，同比增長４３﹒５％。



＊穗京滬為最熱門目的地，攜程首日旅遊訂單增２﹒８倍＊



全國多地開啟「人山人海」模式，景區遊客絡繹不絕，通道入口排長龍。中國移動通過信令

大數據對人群流動趨勢預測的結果顯示，今個「超級黃金周」熱門出行目的地排名前十的城市分

別為廣州、北京、上海、深圳、杭州、成都、西安、蘇州、南京、重慶。今年中秋國慶長假旅游

熱度將創出新高。攜程數據則顯示，今日各地遊客量暴增，整體旅遊訂單同比去年「十一」首日

增長２﹒８倍，相較今年「五一」首日增長２０％。

以餐飲、商超、酒旅為主的服務業企業，在迎接中秋、國慶「雙節合一」的「超級黃金周」

的同時，也為迎戰年底的消費高峰做準備，紛紛擴大招兵買馬力度。從城市熱度來看，９月上述

三大行業招聘活躍度前十的城市分別為北京、廣州、上海、武漢、成都、深圳、重慶、鄭州、杭

州、青島。（ｓｌ）

