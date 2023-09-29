《經濟通通訊社記者楊英傑２９日報道》中國恒大（０３３３３）債務問題由２０２０年開

始露出水面，經歷逾三年，不斷惡化，終於來到創始人許家印涉嫌違法犯罪被抓，恒大債務重組

何去何從，是否走向破產，仍是未知。以下為「恒大爆雷」時間線：



日期 事件

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２０２０年８月 中國公布房企融資「三道紅線」新規，中國恒大三線全踩

２０２０年９月２４日 網傳恒大致函廣東政府，請求支持重大資產重組

２０２０年９月２９日 恒大地產多數戰略投資者同意暫不要求中國恒大回購股份

２０２０年１１月８日 中國恒大和深深房宣布終止重大資產重組

２０２１年６月至８月 恒大供應商公告恒大逾期兌付商票

恒大對外出售旗下多家公司持股籌集資金

２０２１年８月１９日 人民銀行、銀保監約談恒大高管，要求化解債務風險

２０２１年９月８日 恒大旗下資產管理公司恒大財富宣布延期兌付本金

２０２１年９月２３日 恒大美元債利息逾期支付，觸發３０天的寬限期

２０２１年１２月３日 恒大美元債違約

廣東省政府約談許家印，派工作組進駐恒大地產

２０２１年１２月６日 恒大公告董事會決議設立風險化解委員會

２０２１年１２月９－１７日 惠譽宣布恒大已經達成限制性違約

標普聲明指恒大達成選擇性違約

２０２２年１月４日 恒大海南海花島項目３９幢住宅遭當地監管機構勒令拆除

２０２２年１月１３日 恒大承諾不逃廢債，債權人同意展期

２０２２年１月２２日 恒大舉行復工復產專題會，許家印強調保交樓

２０２２年１月２６日 恒大向債權人承諾會在６個月內提出初步債務重組方案

２０２２年３月２１日 中國恒大及恒大汽車、恒大物業臨時停牌

２０２２年６月２２日 中國鐵建子公司剝離資產，掛牌出售恒大置業４９％股權

２０２２年６月２７日 恒大遭債權人於香港高等法院提出清盤呈請

２０２２年１１月 許家印香港山頂豪宅被建行亞洲接管

２０２３年３月２２日 恒大公布擬議的境外債務重組方案

２０２３年７月１７日 恒大補發多份年報

恒大連續兩年巨額虧損，負債兩萬億元人民幣

２０２３年７月２８日至８月２８日 恒大汽車、恒大物業、中國恒大股票相繼復牌

２０２３年８月１４日 恒大在公告將許家印妻子丁玉梅列為獨立第三方

外界質疑兩人通過離婚切割恒大債務

２０２３年８月１６日 恒大地產涉嫌信息披露違法違規，遭中國證監會立案調查

２０２３年８月１７日 中國恒大在美國聲請破產保護

２０２３年９月２２日 中國恒大稱無法滿足發債資格，重組會議將不會舉行

２０２３年９月２６日 據報恒大前ＣＥＯ夏海鈞和前財務長潘大榮被政府控制

２０２３年９月２８日 恒大系股票集體停牌

許家印涉嫌違法犯罪遭中國當局採取強制措施

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