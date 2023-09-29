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AH股新聞

29/09/2023 14:05

【ＦＯＣＵＳ】恒大、紫光、德御系，權錢勾連反腐升級

　　【ＦＯＣＵＳ】眼看他起高樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了……恒大周四（２８日）官宣
主席許家印「涉嫌違法犯罪」，檢控罪名隨時指向恒大與銀行逾３８００億元（截至６月）借款
背後的「貓膩」。加上近日晶片巨頭「紫光系」、山西民企「德御系」等貪腐大案細節浮現，都
顯示化解腐敗風險及關聯性經濟社會風險，動作升級。
　
＊重申「防範化解重大風險」＊
　
　　繼中央反貪腐協調小組上周印發２０２３－２０２７年工作規劃，提及深化「整治金融、國
企、政法等權力集中、資金密集、資源富集領域」後；中央政治局會議周三（２７日）再強調，
加大金融領域、國企反腐力度；最高層周四（２８日）晚借國慶招待會重申，「切實防範化解重
大風險」。
　　如此看，許家印終陷牢獄之災，時機絕非巧合。同樣迎來清算日的，還有被稱為「晶片狂人
」的紫光集團原董事長趙偉國，其周三在吉林市中院被控非法佔有國有資產４﹒７億元、造成國
家直接經濟損失８﹒９億元、致使上市公司損失４６４５萬元。同日，中紀委發布，經過１５個
月的調查
，晉中商人田文軍旗下「德御系」從山西農商行、城商行套取違規融資貸款證實高逾２０００億
元。
　
＊政商「旋轉門」僅冰山一角＊
　
　　此資本與權力勾連、金融腐敗與風險交織，冥冥中似是未來恒大黑幕的冰山一角。尤其是較
早時遭帶走的恒大原副總裁朱加麟，２０１７年９月辭任中信銀行副行長加盟恒大。在此之前，
同樣辭任中銀監農村中小金融機構監管部主任，加入恒大擔任副總裁的姜麗明，已遭移交司法。
　　中央反貪腐協調小組在５年規劃中特別提及政商「旋轉門」、「逃逸式辭職」等，顯然並非
恒大獨有。中紀委６月就通報，國開行上海分行前黨委書記、行長茆君才２０１７年辭任後加盟
綠地控股任執行總裁，因涉嫌嚴重違紀違法正接受調查。此外，６月遭帶走的私募巨頭景林投資
前董事長高斌，之前亦官至中證監市場監管部處長。
　　若再加上年初至今金融系統受查高官數不勝數，包括人行前副行長范一飛、光大集團前董事
長唐雙寧、工行前紀委書記劉立憲、建行深圳分行前副行長易景安等，都足見金融腐敗觸目驚心
，隨時形成系統性風險，反腐升級勢在必行。
　
＊下一步涉糧食、高校、社保＊
　
　　除了金融、國企，未來反腐還將指向糧食購銷、高等學校、體育、醫藥，涉及就業創業、教
育醫療、養老社保、生態環保、安全生產、食品藥品安全、執法司法等領域。可以預見，恒大之
後，對更多花式割韭菜、資金密集行業的反腐，將陸續有來。

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