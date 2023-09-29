《經濟通通訊社２９日專訊》國家互聯網信息辦公室昨（２８日）發布《規範和促進數據跨

境流動規定（徵求意見稿）》公開徵求意見。意見稿提出，預計一年內向境外提供１００萬人以

上個人信息的，應當申報數據出境安全評估；提供１萬人以上、不滿１００萬人個人信息，與境

外接收方訂立個人信息出境標準合同並向省級網信部門備案或者通過個人信息保護認證的，可以

不申報數據出境安全評估。至於預計一年內向境外提供不滿１萬人個人信息的，不需要申報數據

出境安全評估、訂立個人信息出境標準合同、通過個人信息保護認證，但基於個人同意向境外提

供個人信息的，應當取得個人信息主體同意。

意見稿同時列出多種可以豁免申報個人數據出境安全評估、訂立個人信息出境標準合同、通

過個人信息保護認證的情形，其中一個情形是為訂立、履行個人作為一方當事人的合同所必需而

必須向境外提供個人信息，如跨境購物、跨境匯款、機票酒店預訂、簽證辦理等。

《彭博》表示，中國嚴格的數據安全法引發外企普遍疑慮，其中摩根士丹利據指因此將

２００多名技術人員調離中國大陸；大成（Ｄｅｎｔｏｎｓ）律師事務所也在剝離中國業務的原

因中提到了數據安全法規。報道認為，今次意見稿顯示中國計劃放鬆嚴格的數據出境規定，是緩

解外國企業擔憂並重振國內經濟的最新舉措。報道並引述金杜律師事務所合夥人趙新華表示，豁

免情形對於存儲少於１００萬用戶個人數據的公司來說特別有幫助，對於很多企業，特別是跨境

企業來說，「這是巨大的放鬆，大幅減輕了負擔」。（ｓｌ）

