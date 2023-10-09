《經濟通通訊社９日專訊》小紅書公布的《２０２３年國慶旅遊報告》顯示，今年國慶出游

復甦強勁。長假期間，小紅書站內旅遊筆記發布量近２５０萬篇，同比增長超１５０％；筆記閱

讀量超２３億，同比增長近２倍。

報告還顯示，南京、杭州、長沙、蘇州等成為大家出游最愛的城市。其中，杭州因亞運會的

舉辦，熱度進一步上升，進入十一城市搜索量前三名，而憑借著充滿文藝氣息的陶瓷集市和「無

語菩薩」等博物館藏品，景德鎮成為了眾多游客今年的新寶藏，進入十一城市搜索量ｔｏｐ

１０。（ｌｃ）

