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AH股新聞

09/10/2023 13:48

《雙節消費》小紅書國慶旅遊報告：旅遊筆記發布量同比增１﹒５倍

　　《經濟通通訊社９日專訊》小紅書公布的《２０２３年國慶旅遊報告》顯示，今年國慶出游
復甦強勁。長假期間，小紅書站內旅遊筆記發布量近２５０萬篇，同比增長超１５０％；筆記閱
讀量超２３億，同比增長近２倍。
　　報告還顯示，南京、杭州、長沙、蘇州等成為大家出游最愛的城市。其中，杭州因亞運會的
舉辦，熱度進一步上升，進入十一城市搜索量前三名，而憑借著充滿文藝氣息的陶瓷集市和「無
語菩薩」等博物館藏品，景德鎮成為了眾多游客今年的新寶藏，進入十一城市搜索量ｔｏｐ　
１０。（ｌｃ）

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