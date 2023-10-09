《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》中指院公布的數據顯示，今年國慶假期期間

（９月２９日－１０月６日），內地３５個代表城市日均成交面積較去年國慶假期（１０月１日

－７日）及２０１９年假期下降兩成左右。

中指院表示，整體來看，國慶期間各地樓市表現不一，上海、廣州在樓盤供應端帶動下情緒

回升，北京、深圳、成都、杭州樓市表現相對平穩，武漢、蘇州、天津等地在房交會、新政顯效

下市場活躍度得到提升，但市場持續性仍需觀察，短期市場依然有壓力。

考慮到目前市場恢復尚不明顯，短期內核心城市供需兩端支持政策或將繼續發力，以助力市

場加快恢復。若政策持續優化到位，同時隨著置換改善需求逐漸入市，四季度核心城市市場有望

企穩，而普通二線和三四線城市市場修復恐需更長時間。



＊國慶期間上海新房成交表現優於去年＊



根據上海中原地產的數據，長假期間（９月２９日－１０月６日），上海新房成交面積

１０﹒３３萬平方米，熱門樓盤認購比例上升，而去年國慶長假新房成交量為４萬平方米。

二手房方面，來客、來訪較平時雙休日出現明顯下滑。市場觀望氣氛再度抬頭，對交易產生

一定牽制作用。這也符合以往慣例，遇到假期成交減弱。更何況這次假期時間比一般情況多一天

，更長的時間促使客戶增加外出游玩的計劃，買房事宜暫時擱置。

中原地產市場高級研究經理盧文曦表示，從以往經驗來看，假期成交一般是正常水平的一半

到三分之一，所以僅假期的數據表現來看，屬於正常範疇內。從影響因素來看，一方面認房不認

貸的利好雖然沒有剛落地時反應那麼大，但還有一定餘溫，能繼續發揮效用；另一方面，供應樓

盤充足，並且入市的項目中熱點區域、熱點樓盤比較多，這些項目的集中簽約導致成交維持在不

錯水平。相比之下，二手房成交並不太理想，這也和當下「賣舊買新」主流一致，價格沒有跌到

位的情況下，促成交易並不容易。而且目前對於房價上漲預期不足，因此並不急著入市。

盧文曦又指，雖然政策利好的衝動勁已經過去，市場恢復平淡心態，但不可否認，政策對需

求釋放有作用。第九批房源已經公布，為後續成交做足鋪墊，已經有１０個項目進入認籌狀態，

並且３個樓盤已經觸發積分，說明市場還有潛力可挖。因此，１０月份成交出現跳水的概率不高

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