  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

09/10/2023 18:24

《國企紅籌》秦港股份首九月旗下港口吞吐量總計按年增０﹒９２％

　　《經濟通通訊社９日專訊》秦港股份（０３３６９）（滬：６０１３２６）公布，截至
２０２３年９月３０日止九個月的營運資料，按港口分類之吞吐量，旗下港口吞吐量總計按年增
０﹒９２％至約２﹒９６億噸，而按貨種分類之吞吐量中，折合標準箱（ＴＥＵｓ）按年跌
３０﹒５３％至８２３１﹒５９億噸。（ｂｎ）

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回AH股新聞

下一篇新聞︰09/10/2023 18:19  《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

其他AH股新聞
More

09/10/2023 18:00  《Ａ股動向》日盈電子被列華為概念股，發公告澄清無向華為供貨

09/10/2023 17:51  《神州金融》國開行獲准發５００億人民幣資本工具，品種自主決定

09/10/2023 17:42  【聚焦人幣】人民幣跨境支付系統首次在長假期持續提供服務

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

填詞人因葵專訪！專寫奇怪歌？做填詞只係巧合？點解退出余力機構？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金