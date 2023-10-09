《經濟通通訊社９日專訊》秦港股份（０３３６９）（滬：６０１３２６）公布，截至
２０２３年９月３０日止九個月的營運資料，按港口分類之吞吐量，旗下港口吞吐量總計按年增
０﹒９２％至約２﹒９６億噸，而按貨種分類之吞吐量中，折合標準箱（ＴＥＵｓ）按年跌
３０﹒５３％至８２３１﹒５９億噸。（ｂｎ）
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09/10/2023 18:24
《國企紅籌》秦港股份首九月旗下港口吞吐量總計按年增０﹒９２％
《經濟通通訊社９日專訊》秦港股份（０３３６９）（滬：６０１３２６）公布，截至
２０２３年９月３０日止九個月的營運資料，按港口分類之吞吐量，旗下港口吞吐量總計按年增
０﹒９２％至約２﹒９６億噸，而按貨種分類之吞吐量中，折合標準箱（ＴＥＵｓ）按年跌
３０﹒５３％至８２３１﹒５９億噸。（ｂｎ）
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