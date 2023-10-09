《經濟通通訊９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平對宣傳思想文化工作作出重要指示

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國家主席習近平近日對宣傳思想文化工作作出重要指示稱，黨的十八大以來，黨中央對推動新時

代宣傳思想文化事業取得歷史性成就，意識形態領域形勢發生全局性、根本性轉變，全黨全國各

族人民文化自信明顯增強、精神面貌更加奮發昂揚。



併購重組持續升溫，釋放Ａ股市場活力

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Ｗｉｎｄ數據顯示，截至１０月８日，今年以來已有９０家上市公司首次披露重大重組事件公告

，數量超過去年同期。９月以來，近６０家公司更新披露重大重組事件公告，其中長鴻高科等６

家上市公司首次披露重大重組事件公告。



北交所優化轉板機制

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北交所日前發布實施修訂後的《北京證券交易所上市公司持續監管指引第７號－－轉板》。業內

人士認為，本次優化轉板機制，不僅有利於加強多層次資本市場互聯互通，更為北交所上市公司

發展壯大提供了多元路徑。





《上海證券報》



北交所修訂轉板指引，穩妥有序推進轉板工作

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北交所８日發布實施修訂後的《北交所上市公司持續監管指引第７號－－轉板》並提出，有轉板

意願的上市公司，可審慎評估自身是否符合轉板條件，並選聘具有良好執業質量的保薦機構，穩

妥啟動、推進轉板工作。



「雙節」假日經濟熱，消費市場活力十足

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今年「雙節」假期，出行人次和消費規模都超過２０２２年以及２０１９年。文旅部數據顯示，

全國國內旅遊出遊人數８﹒２６億人次，按可比口徑較２０１９年增長４﹒１％，實現的國內旅

遊收入較２０１９年增長１﹒５％。



專家：不涉及區別對待境內外債權人

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近日，恒大集團、融創集團在美元債重組過程中，相繼在美申請「破產保護」，引發市場討論。

對此，權威專家認為，申請認可程序的企業仍能繼續運作，其核心是為了幫助企業更好解決債務

問題。該程序並不會區別對待境內外債權人，對境內債務處置和保交樓工作不會造成大的影響，

向境外提供數據範圍也相對有限。





《證券時報》



北交所修訂相關指引，穩妥有序推進轉板

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北交所８日修訂並發布了《北交所上市公司持續監管指引第７號－－轉板》。專家表示，隨著《

轉板指引》的正式發布，北交所轉板上市即將進入實操階段，或將推動北交所上市公司估值修復

，提升北交所二級市場流動性，吸引更多優質公司赴北交所上市。



蘇州打造吸引外資「強磁場」

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多年來，外資經濟都是蘇州亮麗的城市名片。最新數據顯示，蘇州累計實際使用外資超１５００

億美元，居全國第三，１６０家境外世界５００強公司在蘇州累計投資設立超４５０個項目。



及時回應關切，提振投資者信心

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１０月７日晚，在市場對浙江國祥二次上市、發行價過高等關注度持續升溫之際，公司公告暫停

ＩＰＯ後續發行程序，上交所同時宣布對浙江國祥開展專項核查。（ｌｃ）

