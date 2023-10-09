《神州經脈》滬深股市今日（９日）中秋國慶雙節長假期後復市，早上遇上港股因颱風天休

市，在陸股通停擺下先行低開，滬綜指低開０﹒３４％，開盤未過多久跌幅便擴大至超過１％，

低見３０７２﹒６４點，創超過一個月新低，消費板塊重創，地產、金融股亦見震盪行情，惟軍

工、汽車板塊苦苦支撐，午後陸股通恢復交易，即出現大幅資金流出的情況，所幸未有進一步拖

低大市，滬綜指跌幅更有所收窄，全日收市跌０﹒４４％，報３０９６﹒９２點，三千一關明日

再戰。深成指曾跌近１﹒２％，再度失守萬點，全日跌幅收窄至０﹒０３％，報

１０１０６﹒９６點，創業板指則走低０﹒２６％。

復市首日Ａ場小幅震盪，刺激成交增加，全日成交７７００億元（人民幣．下同），較休市

前最後一個交易日（９月２８日）增加７﹒４％，外資循陸股通淨流出７４﹒６億元。

內地中秋國慶長假後首個交易日，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日低開高走，收報

７﹒２９２２，較上個交易日４時３０分收盤價升８０點子，兩連升，創９月１８日以來三周新

高，全日在７﹒２８６０至７﹒３０５０之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１７８９

，較上個交易日升９點子，較市場預測強１１５６點子，撇除９月２６日無升跌，連升１４個交

易日；上個交易日報７﹒１７９８。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 據《央視新聞》，國家主席習近平今日下午將在北京人民大會堂會見美國國會參議院多數

黨領袖舒默。舒默率領的美國兩黨議員訪華團隊上周六（７日）抵上海，開啟訪華行程，先與上

海市委書記陳吉寧會面；之後轉到北京，獲中央外辦主任兼外長王毅接見，雙方並舉行會談。王

毅表示，希望此行有助美國更準確了解中國，有助雙方更加理性處理現有分歧，協助兩國關係回

到健康發展的軌道。舒默則指出，今次率領跨黨代表團訪華，表明美方願意與中方進行坦誠而富

有成效的溝通。



２﹒ 截至９月末，中國外匯儲備規模為３１１５１億美元，較８月末下降４５０億美元，降幅

為１﹒４２％，是今年２月以來最大的單月降幅；人行黃金儲備報７０４６萬盎司，增加８４萬

盎司，為連續１１個月增加。外匯局指出，美元指數上漲導致其他貨幣貶值、全球金融資產價格

總體下跌，是當月外匯儲備規模下降的主要原因。不過，中國經濟總體回升向好，高質量發展扎

實推進，有利於外匯儲備規模繼續保持基本穩定。



３﹒ 以巴戰事迄今造成以色列逾７００死２３１５傷，加沙地帶４３６死，２２００傷。中國

外交部發言人毛寧今日的例行記者會上表示，中方對衝突造成平民傷亡感到十分痛心，反對和譴

責傷害平民的行為。中方反對擴大衝突，破壞地區穩定的行動，希望盡快停火止戰，恢復和平。

外交部已經第一時間啟動了領事保護應急機制，協調開展在巴勒斯坦、以色列的中國公民和機構

的安全保護工作。內地旅行社近期赴以色列旅行團均取消。



４﹒ 恒大集團（０３３３３）創辦人許家印此前被中國政府採取強制措施，外界推測可能和恒

大在美申請破產保護，轉移國內資產，「錢轉美國債留中國」，而同樣在美申請破產保護的還有

融創（０１９１８）、佳兆業（０１６３８）、當代置業（０１１０７）、榮盛發展

（深：００２１４６）等房企。不過三大財經報刊《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時

報》集體刊登文章，澄清房企在美申請破產保護對境內債務處置影響有限，因美元債在法律受償

上具有「劣後」性質。此外，恒大的債券持有人特設小組發聲明，稱恒大取消債權人會議「完全

出乎意料」，非但沒能回答問題反而引發更多疑問，國際債權人被蒙在鼓裏。根據目前情況推算

，中國恒大會在１０月３０日的下次的清盤呈請聆訊上，獲法院頒布清盤令。不過聲明亦指，債

權人及其顧問「仍然願意保持建設性」，並與恒大合作尋求一切方式解決當前問題。



５﹒ 今年中秋國慶假期上周五（６日）結束，文旅部數據顯示，全國國內旅遊出遊人數

８﹒２６億人次，同比增７１﹒３％，較２０１９年增４﹒１％；國內旅遊收入７５３４﹒３億

元，同比增１２９﹒５％，較２０１９年增１﹒５％。國家移民管理局數據顯示，假期全國邊檢

機關共１１８１﹒８萬人次出入境，日均１４７﹒７萬人次，較去年同期增長約２﹒９倍，是

２０１９年同期的８５﹒１％。電影票房方面，據燈塔專業版實時數據，截至１０月６日２１時

，２０２３年國慶檔總票房達２７﹒２３億（９月２９日至１０月６日），超過２０２２年的

１４﹒９９億元，惟不及２０１９年同期的４４﹒６６億元。



６﹒ 滬深交易所上周六（７日）發布答記者問表示，近日有自媒體稱，節後Ａ股將延長交易時

間，並在部分股票上試行Ｔ＋０交易，相關內容不屬實。交易所指，前期有關負責人也已明確提

出，現階段Ａ股市場實行Ｔ＋０交易的時機不成熟。



７﹒ 中指院公布的數據顯示，今年國慶假期期間（９月２９日－１０月６日），內地３５個代

表城市日均成交面積較去年國慶假期（１０月１日－７日）及２０１９年假期下降兩成左右。中

指院表示，國慶期間各地樓市表現不一，上海、廣州在樓盤供應端帶動下情緒回升，北京、深圳

、成都、杭州樓市表現相對平穩，武漢、蘇州、天津等地在房交會、新政顯效下市場活躍度得到

提升，但市場持續性仍需觀察，短期市場依然有壓力。短期內核心城市供需兩端支持政策或將繼

續發力，而普通二線和三四線城市市場修復恐需更長時間。



８﹒ 據內媒引述華為汽車ＢＵ董事長余承東透露，問界新Ｍ７自９月１２日發售至１０月６日

，累計訂單超過５萬輛，銷情之佳甚至跑贏部分暢銷車型。除了華為的品牌效應、鴻蒙智能系統

的加持之外，售價上的優勢也是其暢銷的因素之一，問界新Ｍ７起售價比競爭對手理想Ｌ７的入

門版便宜１萬元，頂配版本則要低７萬元，如果疊加假期期間的各種購車權益，問界新Ｍ７的價

格優勢還會被繼續放大。（ｓｌ）

