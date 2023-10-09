《鍾之日記》１０月９日，香港天氣：暴雨。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



滬深股市今日中秋國慶雙節長假期後復市，早上遇上港股因颱風天休市，在陸股通停擺下先

行低開，滬綜指低開０﹒３４％，開盤未過多久跌幅便擴大至超過１％，低見３０７２﹒６４點

，創超過一個月新低，消費板塊重創，地產、金融股亦見震盪行情，惟軍工、汽車板塊苦苦支撐

，午後陸股通恢復交易，即出現大幅資金流出的情況，所幸未有進一步拖低大市，滬綜指跌幅更

有所收窄，全日收市跌０﹒４４％，報３０９６﹒９２點，三千一關明日再戰。深成指曾跌近

１﹒２％，再度失守萬點，全日跌幅收窄至０﹒０３％，報１０１０６﹒９６點，創業板指則走

低０﹒２６％。

復市首日Ａ場小幅震盪，刺激成交增加，全日成交７７００億元人民幣，較休市前最後一個

交易日（９月２８日）增加７﹒４％，外資循陸股通淨流出７４﹒６億元人民幣。



＊港股交易兩小時，靠穩收場＊



外圍震盪連連。以巴戰火重燃，令投資者不安，外圍道指期貨下挫，期油價格飆升；美國９

月非農新增就業職位為３３﹒６萬個，遠高於預期的１７萬個。同時，失業率維持在３﹒８％，

略高於預期的３﹒７％。平均時薪按年升４﹒２％，預期為４﹒３％，前值為４﹒３％。

受「小犬」襲港影響，港股上午停市，下午２時恢復交易。港股反覆靠穩，交易兩小時收報

１７５１７，升３１點或０﹒２％，主板成交近４６９億元。



＊中東火藥桶燃，油金發燒＊



密切關注中東局勢，或將對原油市場帶來嚴重影響。以巴戰事進入第三日，由於市場擔憂伊

朗等中東產油國捲入，國際油價在周一（９日）亞洲時段飆升５％。分析指，雖然以巴都不是原

油產區，暫時對石油供應沒有直接影響，但其周邊國家產油量佔全球三分之一，如果戰事蔓延將

導致原油市場波動。

三桶油股價升，中石油（００８５７）升２﹒６％，中海油（００８８３）升２﹒３％，中

石化（００３８６）升１﹒５％。

有分析指，巴勒斯坦恐怖武裝組織襲擊以色列，很可能是在沙特阿拉伯計劃與以色列建交之

際，再度攪動中東局勢。有報道指，沙特、以色列及美國正討論三邊協議，如果協議達成將意味

著沙特與以色列歷史性建交，沙特為了取得美國武器、安全保證及幫助其建造民用核設施，不但

參與三邊協議，並願意在明年初增產石油。

繼俄烏戰爭後再爆發嚴重地緣政治衝突，黃金股拉升，招金礦業（０１８１８）升４﹒７％

，紫金（０２８９９）升３﹒７％，中國黃金國際（０２０９９）升３﹒２％，價值黃金

（０３０８１）升１﹒７％。



＊黃金周效應，餐飲零售股集體向上＊



中秋國慶超級黃金周落幕，內地多省市、企業及平台陸續發布數據，假期消費零售業績表現

不俗，個別地方餐飲消費更較２０１９年翻倍增長。

據商務部統計顯示，今年長假前七天，全國重點監測零售和餐飲企業銷售額年增９％。電商

美團（０３６９０）早前指，假期全國服務零售日均消費規模較２０１９年同期增長１５３％，

全國餐飲堂食消費規模較２０１９年同期增長２５４％。此外，餓了麼最新公布的消費趨勢顯示

，黃金周日均遊客外賣量達歷史最高，較２０１９年增長１倍。

瑞銀亦發布相關研究報告指，國慶零售銷售復甦速度符預期。瑞銀大中華消費品行業主管彭

燕燕表示，整體零售銷售估計較２０１９年同期增長低百分之十幾，但略好於８月１０％的零售

銷售增速。據該行調查，國慶期間餐飲銷售尤其強勁，主要餐飲公司的銷售額同比增長近２０％

。海底撈（０６８６２）翻台率超過５次，恢復到２０１９年水平的９０％。內媒亦指，９月

２９日到１０月６日，海底撈門店接待顧客超１３００萬人次，日均到店客流約１６２萬人，比

２０１９年國慶增長超７０％，由此可見假期餐飲市場之火爆。

雙節成績單不俗，餐飲股今日集體向上，海底撈升近２％，百勝中國（０９９８７）升

１﹒２％，美團升０﹒６％。除餐飲，瑞銀調查指名創優品（０９８９６）假期銷售亦強勁，今

日收升２﹒５％；另一玩具生產零售商泡泡瑪特（０９９９２）亦升１﹒３％。至於運動服飾需

求也顯示出韌性，３６１度（０１３６１）國慶零售成績同比增３４％，股價升近１﹒８％。

不過，消費市場亦非一面倒地好，消費表現也要未如預期的一面，花旗指白哦先差過勞動節

和暑假。數據顯示，黃金周旅遊收入僅略超疫情前水平，出入境人數為２０１９年同期水平的

８５％，而電影票房收入更是較２０１９年同期大幅下降３９％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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