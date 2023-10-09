《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》上海市環境局日前發布《上海市碳普惠管理

辦法（試行）》，鼓勵企事業單位、社會團體、其他社會組織等參與減排項目開發和減排場景建

設，提供碳普惠減排量、碳普惠碳積分的消納渠道，拓展碳普惠碳信用的用途。《辦法》自今年

１１月１日起施行，有效期２年。

所謂碳普惠，是指針對上海市機關、企事業單位、社會團體、其他社會組織或個人在綠色出

行、能源節約、資源循環利用、可再生能源利用等領域的減碳行為，基於上海市公布的碳普惠方

法學進行量化和賦予一定價值，並運用商業激勵、政策支持、市場交易等方式，推動建立綠色低

碳生產生活方式的正向激勵機制。

碳普惠帳戶是各市場參與主體在碳普惠管理運營平台開立的帳戶，分為機構帳戶和個人帳戶

。機關、企事業單位、社會團體、其他社會組織等可以開立機構帳戶，個人可以開立個人帳戶，

用於減排量、碳積分或者碳信用管理。

《辦法》提出，僅個人持有的場景減排量可以轉換為碳積分，依據場景減排量與碳積分轉換

規則進行轉換。關於碳積分使用，個人可以在碳積分商城、減排場景申請主體業務平台使用碳積

分兌換商品、服務等權益。

