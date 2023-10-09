《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》在浙江國祥（滬：６０３３６１）周六（７

日）緊急暫停ＩＰＯ之後，上交所分別於今日和周六晚間兩度就浙江國祥暫停ＩＰＯ發行答記者

問。上交所稱，有自媒體報道浙江國祥存在同一資產二次上市、發行定價較高等情況，上交所已

關注到相關報道。根據自媒體反映的有關情況，上交所在審核中已予以關注，進行了專門問詢。

本著對市場負責、對投資者負責的態度，上交所將針對自媒體反映情況，對浙江國祥開展一次專

項核查。

具體來說，關於二次上市，上交所在前期審核中已關注到浙江國祥相關資產來自原公司＊

ＳＴ國祥的情況，並依法依規進行了嚴格問詢把關。經審核，該部分資產的交易發生於２０１１

年、２０１２年，收購時相關帳面資產總額、２０２２年末相關固定資產淨值佔浙江國祥現有資

產總額比例分別為１５％和０﹒０６％，浙江國祥已由原來的以商用中央空調為主，轉為以工業

中央空調為主，其業務與產品、技術與研發、人員與銷售模式、實控人與管理層等已發生實質改

變。同時，浙江國祥銷售客戶、供應商與＊ＳＴ國祥基本無重疊。

關於上市標準，浙江國祥最近３年淨利潤（扣除非經常性損益前後孰低）累計為３８７０４

萬元（人民幣。下同），最近一年淨利潤為１﹒８６億元，最近３年經營活動產生的現金流量淨

額累計為６億元，營業收入累計為４２﹒２５億元，符合主板第一套上市標準。

關於發行定價，浙江國祥與主承銷商基於網下投資者的報價情況，最終確定發行價格為

６８﹒０７元╱股，對應２０２２年度經營業績，發行市盈率為５１﹒２９倍。在同行業可比公

司中，盾安環境是２５﹒１９倍、申菱環境５４﹒１２倍、佳力圖１８０﹒３０倍、英維克

５８﹒１４倍。



＊浙江國祥：資產並非直接來源於上市公司



根據資料，浙江國祥主要從事工業及商業中央空調類專用設備的研發、生產和銷售，是一家

專注於為精密工業、新能源、新材料、尖端醫療、地鐵、核電等高精尖領域及公共建築室內環境

提供人工環境系統解決方案的設備供應商。

浙江國祥前身浙江國祥壓力容器設備有限公司，為配合原上市公司國祥制冷進行重大資產重

組需要、作為承接國祥制冷中央空調業務相關經營性資產的主體而設立的一人有限公司，公司資

產間接來自國祥制冷。國祥制冷２００３年登陸上交所後，２００９年因連年虧損而面臨退市，

最後成功賣殼避免了退市。在國祥制冷被借殼後，由於重大資產重組置出資產受讓方幸福基業主

營業務系房地產投資開發業務，無意經營中央空調業務，因此徐根偉、徐士方夫婦以８０００萬

元人民幣價格從幸福基業手中拿下國祥有限。目前，浙江國祥實際控制人仍為陳根偉、徐士方。

有市場人士質疑，當年被置出上市公司的中央空調業務資產，幾經騰挪後，以浙江國祥的新

身份示人。對此，浙江國祥表示，雖然公司前身為原上市公司國祥制冷的全資子公司，但實際控

制人擁有的公司股權系從與國祥制冷進行重大資產重組交易的交易對手方幸福基業購入，並非直

接來源於上市公司。

因有關自媒體的報道，浙江國祥周六發布公告稱，為切實保護投資者利益，發行人及主承

銷商決定暫停後續發行工作，待有關事項得到核實與澄清後再繼續發行工作。原《發行安排及初

步詢價公告》中披露的預計發行時間表將進行調整，原定於２０２３年１０月９日（今日）進行

的申購暫緩。

