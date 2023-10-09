《經濟通通訊社９日專訊》美國商務部近日以涉支援俄軍事工業為由，將４２家中國企業列

入出口管制清單，這也是美國短期內第二度將中企納入黑名單。中國商務部７日批評美方泛化國

家安全，濫用出口管制措施，中方對此「堅決反對」。

１０月６日，美國商務部將４２家中企，與芬蘭、德國、印度、土耳其、阿拉伯聯合大公國

和英國等國的７個實體納入出口管制清單。這些企業被指控將美國原產科技提供給俄羅斯軍事國

防部門，而俄羅斯將之用在俄烏戰爭的飛彈和無人機系統。外媒指，供應商未來須先獲得許可證

，方能將貨物販運給這些企業；但許可通常難以取得。

對此，中國商務部官網發布新聞稿稱，中方注意到有關情況。美方在短時間內，再次以所謂

涉俄為由，將中國一些企業列入出口管制「實體清單」。美方濫用出口管制措施，對中國企業肆

意實施單邊制裁和「長臂管轄」，這是典型的經濟脅迫和單邊主義霸凌行徑，中方對此堅決反對

。中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

值得注意的是，這是美國短期內第二度對中企制裁。美國上次宣布將中國實體列入出口管制

清單是在９月２５日，有十家中國企業與一名個人被列入實體清單，他們被指控向伊朗提供零件

用於開發和生產「見證者」系列無人機。（ｒｙ）





