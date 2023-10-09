《經濟通通訊社９日專訊》恒大集團（０３３３３）創辦人許家印此前被中國政府採取強制

措施，外界推測可能和恒大在美申請破產保護，轉移國內資產，「錢轉美國債留中國」，而同樣

在美申請破產保護的還有融創中國（０１９１８）、佳兆業（０１６３８）、當代置業

（０１１０７）、榮盛發展（深：００２１４６）等房企。

不過內地三大財經報刊《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》集體刊登文章，對

外澄清房企在美申請破產保護對境內債務處置影響有限，因美元債在法律受償上具有「劣後」性

質。

三篇文章均引述專家意見指，恒大集團等企業向紐約法院提起認可其在香港、開曼法院進行

的重組協議安排程序的申請，其實質是尋求美國法院對美元債務重組協議安排程序的認可和效力

上的保護，確保其在美國境外進行債務重組時，不會在美國被債權人起訴或被申請執行在美資產

。

專家意見又指，申請認可程序有利於確保前期已達成的重組安排順利推進，保障企業正常生

產經營，而非引向破產清算。申請認可程序不涉及區別對待境內外債權人，申請認可程序中向境

外提供數據範圍有限，申請認可程序對境內債務處置和保交樓工作影響有限，相關債務重組安排

不會影響境內人民法院對境內經營主體所涉案件的管轄權。

《上海證券報》引述法學專家意見指，房企的境外債務重組方案僅將清盤情形下依法歸屬於

境外債權人的資產納入償債資源範圍，不涉及區別對待境內外債權人的問題。

《中國證券報》引述債券界人士指，房企償債順序為「消費型購房者＞建築工程價款＞擔保

債權＞普通債權＞股權」，在主流美元債發行方式下，境內房企只有在償還全部債務且仍有盈餘

的情況下，才能以「剩餘股權」形式歸還境外控制人債務。（ｅｙ、ｒｙ）

