《經濟通通訊社９日專訊》市場傳出淘天集團ＣＥＯ戴珊將卸任，由阿里海外電商業務負責

人蔣凡接任。淘天集團對此否認，並嚴正指出，其內容沒有任何事實依據，全文由捏造信源和臆

測內容展開，對公司造成正常經營秩序干擾及名譽權損害。淘天集團將對相關傳播不實信息的自

媒體啟動訴訟程序。（ｃｔ）

