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AH股新聞

09/10/2023 13:08

《中國要聞》淘天集團否認ＣＥＯ戴珊卸任由蔣凡接任的傳聞

　　《經濟通通訊社９日專訊》市場傳出淘天集團ＣＥＯ戴珊將卸任，由阿里海外電商業務負責
人蔣凡接任。淘天集團對此否認，並嚴正指出，其內容沒有任何事實依據，全文由捏造信源和臆
測內容展開，對公司造成正常經營秩序干擾及名譽權損害。淘天集團將對相關傳播不實信息的自
媒體啟動訴訟程序。（ｃｔ）

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