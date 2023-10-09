《經濟通通訊社９日專訊》近日網傳一張關於恒大集團所欠銀行貸款明細表，其中列明滄州

銀行被恒大集團欠下３４億元（人民幣．下同）貸款資金。滄州銀行在其官網發布澄清公告稱，

網傳恒大所涉滄州銀行貸款數據嚴重失實，不要輕信和傳播，滄州銀行將保留對傳播者追究法律

責任的權利。

滄州銀行在公告中表示，截至２０２３年１０月６日，該行向恒大集團及其關聯企業貸款金

額為３﹒４６億元，借款主體為滄州恒祥房地產開發有限公司，有足值的土地、商業門店作為抵

押物，整體風險可控，不會對該行經營管理和資產質量產生重大影響。為足額收回貸款，該行已

於２０２２年７月向滄州市中級人民法院提起民事訴訟並勝訴，目前正在依法執行抵押物處置程

序。

滄州銀行成立於１９９８年９月，是在１３家城市信用社的基礎上重組設立。目前，滄州銀

行下轄滄州域內２８家縣域支行和２３家市區支行，陸續設立石家莊、保定等９家域外分行及所

轄６４家支行。

此前滄州銀行披露了Ａ股ＩＰＯ會計師事務所、律師事務所、保薦承銷機構採購項目中標公

示，或在為上市做籌備工作。今年１－６月，滄州銀行實現淨利潤６﹒６９億元，同比增長

５﹒９２％。截至２０２３年６月３０日，該行存款總額為２０７９﹒６９億元，貸款總額為

１４９６﹒０４億元，不良貸款約２６﹒１８億元，逾期貸款為３２﹒７４億元，已計提貸款損

失準備為４１﹒９４億元。（ｃｔ）

