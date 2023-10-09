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AH股新聞

09/10/2023 16:17

【恒大困局】滄州銀行澄清：涉及恒大貸款３﹒４６億元非３４億元

　　《經濟通通訊社９日專訊》近日網傳一張關於恒大集團所欠銀行貸款明細表，其中列明滄州
銀行被恒大集團欠下３４億元（人民幣．下同）貸款資金。滄州銀行在其官網發布澄清公告稱，
網傳恒大所涉滄州銀行貸款數據嚴重失實，不要輕信和傳播，滄州銀行將保留對傳播者追究法律
責任的權利。
　　滄州銀行在公告中表示，截至２０２３年１０月６日，該行向恒大集團及其關聯企業貸款金
額為３﹒４６億元，借款主體為滄州恒祥房地產開發有限公司，有足值的土地、商業門店作為抵
押物，整體風險可控，不會對該行經營管理和資產質量產生重大影響。為足額收回貸款，該行已
於２０２２年７月向滄州市中級人民法院提起民事訴訟並勝訴，目前正在依法執行抵押物處置程
序。
　　滄州銀行成立於１９９８年９月，是在１３家城市信用社的基礎上重組設立。目前，滄州銀
行下轄滄州域內２８家縣域支行和２３家市區支行，陸續設立石家莊、保定等９家域外分行及所
轄６４家支行。
　　此前滄州銀行披露了Ａ股ＩＰＯ會計師事務所、律師事務所、保薦承銷機構採購項目中標公
示，或在為上市做籌備工作。今年１－６月，滄州銀行實現淨利潤６﹒６９億元，同比增長
５﹒９２％。截至２０２３年６月３０日，該行存款總額為２０７９﹒６９億元，貸款總額為
１４９６﹒０４億元，不良貸款約２６﹒１８億元，逾期貸款為３２﹒７４億元，已計提貸款損
失準備為４１﹒９４億元。（ｃｔ）

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