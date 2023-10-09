《經濟通通訊社９日專訊》在中秋國慶雙節長假期期間，中國發生了多件投資者應關注的關

鍵事件：恒大（０３３３３）被採取強制措施、黃金周消費情緒未如預期強勁、港股上周在超低

成交下刷新近一年新低……而國外同樣紛擾不絕，美國眾議院議長麥卡錫遭彈劾下台創歷史首例

、美國最新就業數據強勁再度支持美聯儲加息，另外，以色列與巴勒斯坦爆發近年來最嚴重衝突

，國際油價飆漲。

滬深股市今早追落後，碰巧遇上港股因颱風天休市，在陸股通停擺下先行低開，上證綜合指

數（滬綜指）低開０﹒３４％，報３１００點，深成指低開０﹒１４％，創業板指低開

０﹒１９％。

國家統計局公布，９月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）報５０﹒２％，連升４個月，為４月

份以來首次重回擴張區間，較８月回升０﹒５個百分點，略高於市場預期的５０﹒１％。

截至９月末，中國外匯儲備規模為３１１５１億美元，較８月末下降４５０億美元，降幅為

１﹒４２％，是今年２月以來最大的單月降幅；人行黃金儲備報７０４６萬盎司，增加８４萬盎

司，為連續１１個月增加。

人民銀行今日進行２００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日淨回籠２９９０億元。

中秋國慶長假期後，人行上周六及日分別進行了２０００億元及２００億元７天期逆回購。

（ｅｙ）

