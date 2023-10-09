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AH股新聞

09/10/2023 09:31

《Ａ股行情》外圍風雨飄搖，滬綜指復市低開０﹒３４％危站三千一

　　《經濟通通訊社９日專訊》在中秋國慶雙節長假期期間，中國發生了多件投資者應關注的關
鍵事件：恒大（０３３３３）被採取強制措施、黃金周消費情緒未如預期強勁、港股上周在超低
成交下刷新近一年新低……而國外同樣紛擾不絕，美國眾議院議長麥卡錫遭彈劾下台創歷史首例
、美國最新就業數據強勁再度支持美聯儲加息，另外，以色列與巴勒斯坦爆發近年來最嚴重衝突
，國際油價飆漲。
　　滬深股市今早追落後，碰巧遇上港股因颱風天休市，在陸股通停擺下先行低開，上證綜合指
數（滬綜指）低開０﹒３４％，報３１００點，深成指低開０﹒１４％，創業板指低開
０﹒１９％。
　　國家統計局公布，９月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）報５０﹒２％，連升４個月，為４月
份以來首次重回擴張區間，較８月回升０﹒５個百分點，略高於市場預期的５０﹒１％。
　　截至９月末，中國外匯儲備規模為３１１５１億美元，較８月末下降４５０億美元，降幅為
１﹒４２％，是今年２月以來最大的單月降幅；人行黃金儲備報７０４６萬盎司，增加８４萬盎
司，為連續１１個月增加。
　　人民銀行今日進行２００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日淨回籠２９９０億元。
中秋國慶長假期後，人行上周六及日分別進行了２０００億元及２００億元７天期逆回購。
（ｅｙ）

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