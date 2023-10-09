《經濟通通訊社９日專訊》Ａ股復市追港股落後，滬綜指先低開０﹒３４％，開市後跌幅快
速擴大至１﹒２％，報３０７３點，穿三千一關，創今年８月２５日以來新低，深成指跌
１﹒１５％，創業板指跌１﹒２７％。旅遊餐飲板塊大跌，石油、日化、券商、保險、地產等板
塊同樣跌幅居前。
港股因颱風休市，陸股通暫停交易。（ｅｙ）
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09/10/2023 09:46
《Ａ股行情》滬綜指跌幅快速擴大至１﹒２％，穿三千一創逾月新低
《經濟通通訊社９日專訊》Ａ股復市追港股落後，滬綜指先低開０﹒３４％，開市後跌幅快
速擴大至１﹒２％，報３０７３點，穿三千一關，創今年８月２５日以來新低，深成指跌
１﹒１５％，創業板指跌１﹒２７％。旅遊餐飲板塊大跌，石油、日化、券商、保險、地產等板
塊同樣跌幅居前。
港股因颱風休市，陸股通暫停交易。（ｅｙ）
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上一篇新聞︰09/10/2023 09:58 《Ａ股焦點》黃金周完結旅遊股開盤下挫，峨眉山Ａ等多股跌超６％
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