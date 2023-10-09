《經濟通通訊社９日專訊》Ａ股復市追港股落後，滬綜指先低開０﹒３４％，開市後跌幅快

速擴大至１﹒２％，報３０７３點，穿三千一關，創今年８月２５日以來新低，深成指跌

１﹒１５％，創業板指跌１﹒２７％。旅遊餐飲板塊大跌，石油、日化、券商、保險、地產等板

塊同樣跌幅居前。

港股因颱風休市，陸股通暫停交易。（ｅｙ）

