《經濟通通訊社９日專訊》中秋國慶雙節長假期期間，中國發生了多件投資者應關注的關鍵

事件：恒大（０３３３３）創辦人許家印被採取強制措施、黃金周消費情緒未如預期強勁、港股

上周在超低成交下刷新近一年新低……而國外同樣紛擾不絕，美國眾議院議長麥卡錫遭彈劾下台

創歷史首例、美國最新就業數據強勁再度支持美聯儲加息，另外，以色列與巴勒斯坦爆發近年來

最嚴重衝突，國際油價飆漲。

滬深股市今早追落後，碰巧遇上港股因颱風天休市，在陸股通停擺下先行低開，滬綜指低開

０﹒３４％，開盤未過多久跌幅便擴大至超過１％，低見３０７２﹒６４點，創超過一個月新低

，消費板塊重創，地產、金融股亦見震盪行情，惟軍工、汽車板塊苦苦支撐，滬指半日跌幅終控

制在０﹒６９％，報３０８８﹒９４點，深成指同跌０﹒６８％，創業板指走低０﹒９６％。

港股因颱風天氣休市半日，在陸股通暫停交易下，Ａ股成交未有刷新低位，半日成交

４８８３億元（人民幣．下同），較休市前最後一個交易日（９月２８日）增加１４﹒８％。

按照港交所規則，香港天文台在中午１２時之前已取消了八號或以上颱風信號，港股及其衍

生品以及滬深港通交易下午二時將恢復。



＊票房收入無復甦，影業股大幅跌停＊



市場憧憬黃金周為中國經濟帶來真金白銀的消費增長，但消費表現未如預期，差過勞動節和

暑假，黃金周旅遊收入僅略超疫情前水平，出入境人數為２０１９年同期水平的８５％，而電影

票房收入更是較２０１９年同期大幅下降３９％。

旅遊股大感失望，天目湖（滬：６０３１３６）急跌９﹒７％，眾信旅遊

（深：００２７０７）跌８﹒９％，九華旅遊（滬：６０３１９９）跌８﹒８％，桂林旅遊

（深：０００９７８）挫８﹒４％，西藏旅遊（滬：６００７４９）跌７﹒８％，中青旅

（滬：６００１３８）跌７﹒４％。

影業股亦受挫，幸福藍海（深：３００５２８）跌１３％，金逸影視（深：００２９０５）

、中國電影（滬：６００９７７）、光線傳媒（深：３００２５１）、橫店影視

（滬：６０３１０３）均跌停。



＊碧桂園恐再生事，地產股很難受＊



恒大（０３３３３）創辦人許家印被確認遭中國當局採取強制措施，引發市場對恒大後續債

務處置的擔憂，而另一家龍頭房企碧桂園（０２００７）債務危機再度壓頂。有投資者表示仍未

收到碧桂園一筆２０２４年到期票面息率８厘的境外美元債的利息，這筆債券今次應支付利息

３８６０萬美元（約３億港元），將觸發３０天寬限期，若事件屬實則將是碧桂園第二度美元債

出現逾期支付的情況。

Ａ股今日復市地產股下跌，新城控股（滬：６０１１５５）挫６﹒３％，金地集團

（滬：６００３８３）跌３﹒７％，招商蛇口（深：００１９７９）跌２﹒３％，萬科Ａ

（深：０００００２）跌２﹒３％，新湖中寶（滬：６００２０８）走低２％，保利發展

（滬：６０００４８）跌１﹒６％。（ｅｙ）



