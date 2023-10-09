《經濟通通訊社９日專訊》滬深股市今日中秋國慶雙節長假期後復市，早上遇上港股因颱風

天休市，在陸股通停擺下先行低開，滬綜指低開０﹒３４％，開盤未過多久跌幅便擴大至超過

１％，低見３０７２﹒６４點，創超過一個月新低，消費板塊重創，地產、金融股亦見震盪行情

，惟軍工、汽車板塊苦苦支撐，午後陸股通恢復交易，即出現大幅資金流出的情況，所幸未有進

一步拖低大市，滬綜指跌幅更有所收窄，全日收市跌０﹒４４％，報３０９６﹒９２點，三千一

關明日再戰。深成指曾跌近１﹒２％，再度失守萬點，全日跌幅收窄至０﹒０３％，報

１０１０６﹒９６點，創業板指則走低０﹒２６％。

復市首日Ａ場小幅震盪，刺激成交增加，全日成交７７００億元（人民幣．下同），較休市

前最後一個交易日（９月２８日）增加７﹒４％，外資循陸股通淨流出７４﹒６億元。

長假期間，發生多件投資者應關注的關鍵事件：恒大（０３３３３）創辦人許家印被採取強

制措施、黃金周消費情緒未如預期強勁、港股上周在超低成交下刷新近一年新低……而國外同樣

紛擾不絕，美國眾議院議長麥卡錫遭彈劾下台創歷史首例、美國最新就業數據強勁再度支持美聯

儲加息，另外，以色列與巴勒斯坦爆發近年來最嚴重衝突，國際油價飆漲。



＊旅遊、影業板塊節後摔倒＊



市場憧憬黃金周為中國經濟帶來真金白銀的消費增長，但消費表現未如預期，差過勞動節和

暑假，黃金周旅遊收入僅略超疫情前水平，出入境人數為２０１９年同期水平的８５％，而電影

票房收入更是較２０１９年同期大幅下降３９％。

旅遊股大感失望，九華旅遊（滬：６０３１９９）、天目湖（滬：６０３１３６）跌停，眾

信旅遊（深：００２７０７）挫９﹒２％，桂林旅遊（深：０００９７８）挫８﹒４％，中青旅

（滬：６００１３８）跌７﹒５％。

影業股亦受挫，幸福藍海（深：３００５２８）跌１２﹒１％，金逸影視

（深：００２９０５）、中國電影（滬：６００９７７）、光線傳媒（深：３００２５１）、萬

達電影（深：００２７３９）均跌停。



＊華為汽車鑊氣極猛＊



據內媒報道，據華為汽車ＢＵ董事長余承東透露，問界新Ｍ７自９月１２日發售至１０月６

日，累計訂單超過５萬輛，銷情之佳甚至跑贏部分暢銷車型。與華為聯合造車的車企賽力斯

（滬：６０１１２７）股價漲停，錄超過１５萬手封單。

其他華為汽車概念股亦掀漲停潮，光弘科技（深：３００７３５）、美利信

（深：３０１３０７）、強瑞技術（深：３０１１２８）、恒勃股份（深：３０１２２５）、永

貴電器（深：３００３５１）等齊齊飆２０％漲停，聖龍股份（滬：６０３１７８）、上海沿浦

（滬：６０５１２８）、華陽集團（深：００２９０６）等集體升一成漲停。

滬深交易所再度澄清，部分股票試行Ｔ＋０交易的相關內容不屬實。交易所重申，監管當局

已明確現階段Ａ股實行Ｔ＋０交易的時機不成熟。券商股復市追落後，加上當局闢謠開放Ｔ＋０

傳聞，哈投股份（滬：６００８６４）跌４﹒９％，東方證券（滬：６００９５８）跌２﹒７％

，中銀證券（滬：６０１６９６）跌２﹒６％，中金（滬：６０１９９５）走低２﹒１％，華鑫

股份（滬：６００６２１）跌１﹒７％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３６８４﹒７３ －０﹒１３

上證綜合指數 ３０９６﹒９２ －０﹒４４ ３０２６﹒６２

上證Ａ股指數 ３２４７﹒０１ －０﹒４３

深證成份指數 １０１０６﹒９６ －０﹒０３ ４６７３﹒２６

深圳創業板指數 １９９８﹒６１ －０﹒２６

上證Ｂ股指數 ２３１﹒４１ －２﹒０４ ０﹒９７

深證Ｂ股指數 １１０２﹒９１ －０﹒９９ ０﹒５４

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