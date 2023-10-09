《海納智見》年初以來Ａ股一波三折，在經歷１月的普漲、１月底至５月初的結構性行情後

，市場在海內外的擾動下進入調整，目前從估值、資產比價及交易情緒等指標來看，股票市場性

價比已經突顯。展望四季度，隨著國內穩增長政策推動基本面回暖、活躍資本市場措施落地，中

美關係等外圍環境出現積極變化，市場或將迎來向上的轉機。

回顧今年以來Ａ股的走勢，整體可以分為三個階段，年初國內疫情快速達峰後經濟快速修復

，在此支撐下，１月Ａ股延續自去年１０月底以來的底部第一波上漲行情。在經歷３個月的上漲

之後，１月底至５月初Ａ股上漲動能開始弱化，寬基指數表現分化，背後是經濟復甦動能放緩，

疊加美聯儲加息預期升溫和海外金融風險頻發。５月初至今在國內基本面修復偏慢和海外資金面

收緊的雙重壓力下，市場陷入震盪休整。

對比歷史市場底部，當前Ａ股調整已較顯著。從整體估值看，儘管當前多數指數估值水平與

同為底部區域的去年１０月底相比仍有一定差距，但也都回到了歷史低位。情緒方面，當前股市

情緒同樣已接近歷史底部水平。從大類資產比價指標看，股市情緒已明顯弱於債市。從交易指標

看，當前交易熱度出現明顯下滑，部分指標顯示當前市場情緒已接近去年１０月底的水平。當下

政策持續發力支撐基本面修復，市場底低於政策底的概率較小。借鑒歷史的政策底和市場底規律

，本次市場突破前低的概率或較小。

穩增長政策密集落地下，當前積極變化已經出現。７２４政治局會議釋放了明確的穩增長信

號，對經濟和政策定調頗為積極，會後穩增長政策密集落地。當前基本面積極因素正在累積，資

金流入也迎來邊際改善。海內外多重積極因素正在醞釀，未來市場有望重拾升勢。從股市的年度

表現看，即使在２００８、２０１１及２０１８年這三次市場最弱的單邊熊市中，依然存在兩波

行情。而今年年內僅有一波行情，包括去年１０月底至今年１月底的整體性行情，以及今年２月

至５月初的結構性行情，從歷史規律看年內還會有一次投資機會。展望四季度，海內外宏觀環境

有望迎來多項利好，或催化年內第二波行情展開。

短期傳統行業佔優或將持續。７２４政治局會議明確加大逆周期調節力度，並提出要「活躍

資本市場」、「適時調整優化房地產政策」，近期相關政策頻頻出台，隨著這些政策的落地見效

，消費醫藥、地產、券商等行業基本面將受益。中期維度看，市場主線或將重回科技成長。首先

，中國經濟結構仍處在轉型升級過程中，需加快建設現代化產業體系，科技行業或將成為股市中

期的主線。其次，經歷近期的下跌後，ＴＭＴ行業已處於超跌區域，性價比逐漸突顯。科技板塊

中，結合政策導向和技術進展，可重視數字基建、硬科技製造、ＡＩ應用等領域。



風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。

《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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