《經濟通通訊社９日專訊》據大飛機微信公眾號公布，中國商飛公司召開黨委常委會會議，

通報中央組織部關於公司領導任職的決定：戚學鋒任中國商用飛機有限責任公司黨委常委、副總

經理。

戚學鋒今年４６歲，是工學博士，曾任中國商飛Ｃ９１９項目總經理戚學鋒，在內地互聯網

上可以搜索到多篇由其署名的論文，主要研究飛機引擎和民用飛機動力裝置等領域。（ｅｙ）

