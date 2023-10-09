  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

09/10/2023 14:33

《中國要聞》戚學鋒任中國商飛常委及副總，曾負責Ｃ９１９項目

　　《經濟通通訊社９日專訊》據大飛機微信公眾號公布，中國商飛公司召開黨委常委會會議，
通報中央組織部關於公司領導任職的決定：戚學鋒任中國商用飛機有限責任公司黨委常委、副總
經理。
　　戚學鋒今年４６歲，是工學博士，曾任中國商飛Ｃ９１９項目總經理戚學鋒，在內地互聯網
上可以搜索到多篇由其署名的論文，主要研究飛機引擎和民用飛機動力裝置等領域。（ｅｙ）

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回AH股新聞

上一篇新聞︰09/10/2023 14:37  《Ａ股焦點》寧德時代挫４％，與哪吒汽車簽約持續支持新技術合作

其他AH股新聞
More

09/10/2023 14:56  《打擊貪腐》搞經濟數據造假，山東省政協前副主席孫述濤被雙開

09/10/2023 14:51  《Ａ股焦點》賽力斯股價漲停，與華為聯合設計新車型訂單逾５萬輛

09/10/2023 14:40  《駐滬專電》美國波士頓科學中國首個工廠將落戶上海臨港

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

填詞人因葵專訪！專寫奇怪歌？做填詞只係巧合？點解退出余力機構？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金