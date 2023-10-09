《經濟通通訊社９日專訊》據大飛機微信公眾號公布，中國商飛公司召開黨委常委會會議，
通報中央組織部關於公司領導任職的決定：戚學鋒任中國商用飛機有限責任公司黨委常委、副總
經理。
戚學鋒今年４６歲，是工學博士，曾任中國商飛Ｃ９１９項目總經理戚學鋒，在內地互聯網
上可以搜索到多篇由其署名的論文，主要研究飛機引擎和民用飛機動力裝置等領域。（ｅｙ）
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09/10/2023 14:33
《中國要聞》戚學鋒任中國商飛常委及副總，曾負責Ｃ９１９項目
《經濟通通訊社９日專訊》據大飛機微信公眾號公布，中國商飛公司召開黨委常委會會議，
通報中央組織部關於公司領導任職的決定：戚學鋒任中國商用飛機有限責任公司黨委常委、副總
經理。
戚學鋒今年４６歲，是工學博士，曾任中國商飛Ｃ９１９項目總經理戚學鋒，在內地互聯網
上可以搜索到多篇由其署名的論文，主要研究飛機引擎和民用飛機動力裝置等領域。（ｅｙ）
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