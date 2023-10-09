《經濟通通訊社９日專訊》工業和信息化部、中央網信辦、教育部、國家衛健委、中國人民

銀行、國務院國資委等六部門近日聯合印發《算力基礎設施高質量發展行動計劃》，提出到

２０２５年，計算力方面，算力規模超過３００ ＥＦＬＯＰＳ，智能算力佔３５％，東西部算

力平衡協調發展。運載力方面，國家樞紐節點數據中心群集間基本上實現不高於理論延遲１﹒５

倍的直連網絡傳輸，重點應用場所光傳送網（ＯＴＮ）覆蓋率達８０％，骨幹網、城域網全面支

持ＩＰｖ６，ＳＲｖ６等創新技術使用佔比達４０％。儲存力方面，儲存總量超過１８００ＥＢ

，先進儲存容量佔比達３０％以上，重點行業核心數據、重要數據災備覆蓋率達１００％。應用

賦能方面，打造一批算力新業務、新模式、新業態，工業、金融等領域算力滲透率顯著提升，醫

療、交通等領域應用實現規模化複製推廣，能源、教育等領域應用範圍進一步擴大。每個重點領

域打造３０個以上應用標杆。



＊加速存力技術研發應用，實現存儲閃存化升級＊



《計劃》提出，提升樞紐網絡傳輸效率。推動算力網絡國家樞紐節點直連網絡骨幹節點，逐

步建成集群間一跳直達鏈路，國家樞紐節點內重要算力基礎設施間時延不高於５ｍｓ。

加速存力技術研發應用。圍繞全閃存、藍光存儲、硬件高密、數據縮減、編碼算法、芯片卸

載、多協議數據互通等技術，推動先進存儲創新發展。鼓勵先進存儲技術的部署應用，實現存儲

閃存化升級，進一步提升中國全閃存技術競爭力。持續提升存儲產業能力。鼓勵存儲產品製造企

業持續提升關鍵存儲部件等自主研發製造水平，打造存儲介質、存儲芯片、存儲系統和存儲應用

相互促進、協同發展的產業生態。

針對「智慧工廠」等場景數據實時計算要求，加快部署工業邊緣數據中心，推動算力賦能智

能檢測、故障分析、人機協作等技術迭代，不斷提升不同工業場景業務處理能力。面向原材料、

裝備製造、消費品、電子信息等領域，圍繞工業生產種類特性多、生產時間長、質量要求高等特

點，以及安全污染隱患大、智能化水平低等難點，瞄準高端化智能化綠色化方向，逐步構建工業

基礎算力資源和應用能力融合體系，滿足不同類型工業企業在研發設計、生產製造、倉儲物流、

營銷服務等方面的算網存用需求，推動工業企業技術改造、降本增效和綠色化轉型，加快推進算

力賦能新型工業化建設應用。



＊推動算力在更多生產生活場景應用，鼓勵金融機構加大信貸支持＊



構建一體化算力服務體系。打造集成多方算力資源和開發平台的算力服務，鼓勵各地為中小

企業、科研機構提供普惠算力資源，降低算力使用成本和門檻，保障算力使用需求。推動算力在

更多生產生活場景的應用落地，支撐個人增強現實（ＡＲ）、虛擬現實（ＶＲ）設備在社交、娛

樂方面的沉浸式場景應用；保障家電控制、環境控制、安防報警等智慧家居應用算力供給。提升

公共算力支撐能力，滿足圖書館、美術館、體育館等大型惠民場所智慧服務算力需求。持續推進

算力對創新應用的支撐，推動算力在元宇宙、數位孿生等新業態拓展應用。

此外，加快算力在金融領域的創新應用，構建多節點並行的分布式算力資源架構，提供跨地

域資源高效管理、核心業務多地多活部署能力。圍繞金融市場高頻交易等低時延業務場景開發部

署智能邊緣算力節點，實現金融業務邊緣側數據的篩選、整合與處理，為金融業務發展提供更為

精準、高效的算力支援。

發揮國家級政府投資基金和國家產融合作平台引導作用，鼓勵地方探索實施「科技產業金融

一體化」專項和「補貸保」聯動試點，加大對算力重點項目的支持。推動符合條件的項目申報發

行基礎設施領域不動產投資信託基金，支持社會資本向算力產業流動。鼓勵金融機構加大對綠色

低碳算力基礎設施的信貸支持力度，支持符合條件的企業發行綠色債券。（ｓｌ）

