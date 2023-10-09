《經濟通通訊社９日專訊》中央紀委國家監委通報，山東省政協原黨組成員、副主席孫述濤

嚴重違紀違法問題，經立案審查調查，確認嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作

紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，根據相關規定並報中共中央批准，給予其

開除黨籍、開除公職處分，終止其山東省第十二次黨代會代表資格，並收繳其違紀違法所得，將

其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

５８歲的孫述濤被查出的問題包括：通過私營企業主獲取高額理財收益，利用職權為親屬經

營活動謀利，大搞權色、錢色交易；政績觀扭曲，為謀求個人進步搞經濟數據造假；既想當官，

又想發財，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、職務調整等方面謀利，並非法收受

巨額財物；違規收受禮金、消費卡，接受可能影響公正執行公務的療養安排和宴請；在幹部選拔

任用中違規為他人謀利等。

孫述濤歷任山東省委組織部副部長兼省幹部學院院長，威海市委副書記、市長，威海市委書

記，２０１８年１月當選山東省副省長，５月調任濟南市委副書記、代市長，次月去代轉正；

２０２２年３月辭去濟南市長職務，改任山東省政協黨組成員；今年１月當選山東省政協副主席

，３月落馬。（ｓｌ）

