《經濟通通訊社９日專訊》日盈電子（滬：６０３２８６）發布股價異動公告，指公司近期
關注到有媒體將公司列為華為概念股。經核實，公司目前未有給華為供貨。
日盈電子股價今日漲１０％漲停，報２２﹒５３元人民幣創新高。（ｓｌ）
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09/10/2023 18:00
《Ａ股動向》日盈電子被列華為概念股，發公告澄清無向華為供貨
《經濟通通訊社９日專訊》日盈電子（滬：６０３２８６）發布股價異動公告，指公司近期
關注到有媒體將公司列為華為概念股。經核實，公司目前未有給華為供貨。
日盈電子股價今日漲１０％漲停，報２２﹒５３元人民幣創新高。（ｓｌ）
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