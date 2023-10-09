《經濟通通訊社９日專訊》國家金融監督管理總局近日批覆，同意國家開發銀行發行不超過
５００億元人民幣的資本工具。國開行可在批准額度內自主決定具體工具品種、發行時間、批次
和規模，並於批准後２４個月內完成發行，並應在資本工具募集發行結束後１０天內向金融監管
總局報告。（ｓｌ）
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09/10/2023 17:51
《神州金融》國開行獲准發５００億人民幣資本工具，品種自主決定
《經濟通通訊社９日專訊》國家金融監督管理總局近日批覆，同意國家開發銀行發行不超過
５００億元人民幣的資本工具。國開行可在批准額度內自主決定具體工具品種、發行時間、批次
和規模，並於批准後２４個月內完成發行，並應在資本工具募集發行結束後１０天內向金融監管
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