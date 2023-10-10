《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》財政部日前就《關於強化上市公司及擬上

市企業內部控制建設 推進內部控制評價和審計的通知（征求意見稿）》征求意見。推動上市公

司和擬上市企業加強內部控制。

《通知》共七條，主要包括以下內容：第一條對各上市公司持續優化內部控制制度，加強內

部控制評價和審計，不斷提升內部控制有效性作出規定，對尚未全面實施企業內部控制規範體系

的上市公司開展內部控制評價和審計提出要求。第二條對各上市公司定期披露內部控制評價報告

和財務報告內部控制審計報告作出明確規定，並對創業板和北交所上市公司給予一定的過渡期。

第三條對擬上市企業發行審核階段報送財務報告內部控制審計報告作出規定。第四條對《通知》

發布當年及次年，擬上市企業通過發行上市審核並上市後披露內部控制評價報告和財務報告內部

控制審計報告作出規定，明確銜接安排。第五條對進行破產重整、重組上市或重大資產重組的上

市公司給予一定的豁免安排。第六條對註冊會計師實施上市公司及擬上市企業財務報告內部控制

審計提出相關要求。第七條規定了《通知》的解釋權及生效日期。

