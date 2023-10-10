《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》中國生態環境部表示，中國氣候變化事務
特使解振華應約與美國總統氣候問題特使克里舉行視像會談。
當局指出，為推動落實兩國元首峇里島會晤要求，雙方深入交換意見，商定將繼續加強溝通
協調，組織相關部門、企業、專家等進一步開展交流對話與合作，共同應對氣候變化挑戰，為推
動氣候變化多邊進程及《聯合國氣候變化框架公約》第２８次締約方大會（ＣＯＰ２８）成功舉
辦做出貢獻。
10/10/2023 09:29
《駐京專電》中美氣候特使視像會談，商定續加強溝通
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》中國生態環境部表示，中國氣候變化事務
特使解振華應約與美國總統氣候問題特使克里舉行視像會談。
當局指出，為推動落實兩國元首峇里島會晤要求，雙方深入交換意見，商定將繼續加強溝通
協調，組織相關部門、企業、專家等進一步開展交流對話與合作，共同應對氣候變化挑戰，為推
動氣候變化多邊進程及《聯合國氣候變化框架公約》第２８次締約方大會（ＣＯＰ２８）成功舉
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