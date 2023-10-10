《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》北京市住建委日前公布《北京市住宅工程

質量分戶驗收和業主查驗管理辦法（徵求意見稿）》，擬明確建設單位在工程竣工驗收前，應組

織購房業主對住宅及相關公共部位的質量、尺寸和主要使用功能等開展查驗。明確組織業主查驗

前提條件，對業主查驗活動涉及的組織實施、建立問題台帳、逐一銷項、違規處理、爭議解決途

徑等事項作出具體規定。

有關草案中的「建設單位」指的是建築工程的投資方，對該工程擁有產權，也就是有關樓盤

的發展商。

《辦法》提出，組織業主查驗，建設單位應提前７日正式通知業主；業主按照自願原則，可

本人或授權他人參與查驗；業主查驗，可由親屬或他人陪同參與查驗，總人數不超過３人；查驗

成果經查驗雙方共同簽字確認，形成問題銷項台帳；建設單位根據銷項台帳，組織維保力量進行

問題整改，對台帳逐一銷項；監督機構應加強業主查驗工作的監督抽查；對業主（業主授權人）

在查驗活動中提出與客觀事實不符或超出國家和本市有關工程建設標準、設計文件、購房合同的

訴求，經建設單位與業主（業主授權人）協商又不能達成一致的，按購房合同約定的爭議解決途

徑處理。

