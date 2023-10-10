《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》中國商務部部長王文濤１０月９日在京會

見美國國會參議院多數黨領袖舒默率領的美國國會參議院兩黨代表團。雙方就中美經貿關係和共

同關心的經貿問題進行了理性、務實的討論。王文濤重點就美對華出口管制、投資限制、制裁中

國企業、人員往來限制和中國在美投資企業享受公平待遇等問題表達關切。



＊王文濤：希望美方精準界定安全邊界＊



王文濤表示，中美兩國經濟互補性遠大於競爭性，中美經貿關係的本質是互利共贏。雙方的

發展進步完全可以成為對方的機遇而不是挑戰，合作是兩國唯一正確的選擇。中方不回避競爭，

但競爭要基於國際經貿規則，應是公平、良性的競爭。希望美方精準界定安全邊界，避免泛安全

化、政治化、工具化。

王文濤指出，中方願與美方共同努力，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，為兩國

工商界合作創造良好營商環境，促進雙邊貿易和投資。



＊舒默：會追究中國任何破壞兩國營商的不公平行為＊



舒默表示，美中經貿關係對兩國至關重要，美國會兩黨重視與中國的經貿關係，不尋求與中

國脫勾，願與中方加強溝通交流。

舒默昨日在與中國國家主席習近平會面後，在北京舉行的記者會上表示，美中兩國正處於歷

史性的決策時刻，美國希望公平和穩定。美國會追究中國任何破壞兩國營商的不公平行為，又提

出了開放中國市場，取消限制的要求。舒默表示中國應更積極地採取行動，阻止芬太尼進入美國

。他又不認為兩國的互惠原則仍然存在。

