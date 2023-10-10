《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》中國外交部國際經濟司司長李克新今日在

國新辦發布會上表示，今年１０月即將在北京舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，目前

已有來自１３０多個國家、３０多個國際組織的代表確認與會。高峰論壇期間的活動包括開幕式

，互聯互通、綠色發展、數字經濟三場高級別論壇，以及關於貿易暢通、民心相通、智庫交流、

廉潔絲路、地方合作、海洋合作的六場專題論壇，同時還將舉辦企業家大會。對於外界關注的論

壇具體時間，當局稱將適時發布消息。



＊１０月１５到２０日北京禁運載危化品車輛通行＊



北京公安交管部門今日通告，２０２３年１０月１５日０時至１０月２０日２４時，全天禁

止運載危險化學品（含劇毒化學品）車輛在北京市行政區域內道路行駛。保障城市生產生活必需

品運輸確需進入禁限區域道路行駛的危險化學品車輛，經北京市交通委員會、北京市應急管理局

、北京市公安局公安交通管理局聯合備案後，按照規定的行駛路線通行。

此外，北京交警最新通告，決定自２０２３年１０月１６日起，對北京首都國際機場周邊部

分道路採取以下交通管理措施：

一、一經路、二經路、三經路、四經路、五經路、六經路、一緯路、二緯路、三緯路、四緯

路、五緯路、崗山路（南平街至華誼橋）、航站樓聯絡線、機場西路（華誼橋至航平西路）、機

場南路（崗山路至首都機場路）、首都機場路、航安路、航安北路、機場賓館東側路、航平西路

、航平北路、航平南路、華誼橋每日６時至２３時禁止中型（含）以上載貨汽車及專項作業車通

行。

二、前往北京首都國際機場貨運區載貨汽車可繞行京平高速、機場東路、天北路、貨運路、

貨運北路。

