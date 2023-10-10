《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》國新辦舉行新聞發布會，發布《共建「一

帶一路」：構建人類命運共同體的重大實踐》白皮書。國家發展改革委副主任叢亮在會上表示，

今年是提出共建「一帶一路」倡議十周年。十年來取得了實打實、沉甸甸的重大歷史性成就。歸

納起來，主要是以下四個方面：

「硬聯通」方面。中老鐵路、雅萬高鐵、匈塞鐵路、比雷埃夫斯港等一批標誌性項目陸續建

成並投運，中歐班列開辟了亞歐陸路運輸新通道，「絲路海運」國際航線網絡遍及全球，「六廊

六路多國多港」的互聯互通架構基本形成。

「軟聯通」方面。與共建國家持續深化規則標準等領域合作，《區域全面經濟夥伴關係協定

》（ＲＣＥＰ）已對１５個簽署國全面生效，中國與２８個國家和地區簽署了２１份自貿協定，

與６５個國家標準化機構和國際組織簽署了１０７份標準化合作協議，與１１２個國家和地區簽

署了避免雙重征稅協定。

「心聯通」方面。教育、文化、體育、旅遊、考古等領域合作不斷深化，已與４５個共建國

家和地區簽署高等教育學歷學位互認協議，與１４４個共建國家簽署文化和旅遊領域合作文件，

設立了「絲綢之路」政府獎學金，打造了「魯班工坊」、「光明行」、菌草等一批「小而美」合

作品牌。



＊進出口總額累達１９﹒１萬億美元，年均增長６﹒４％＊



貿易投資方面。與共建國家積極發展互利共贏的貿易投資合作關係，成功舉辦５屆中國國際

進口博覽會，倡導成立亞投行和絲路基金，基本形成長期、穩定、可持續、風險可控的投融資體

系。２０１３－２０２２年，中國與共建國家進出口總額累計達到１９﹒１萬億美元，年均增長

６﹒４％；與共建國家雙向投資累計超過３８００億美元，其中中國對外直接投資超過２４００

億美元。

叢亮指出，已有１５０多個國家和３０多個國際組織加入共建「一帶一路」大家庭，展望未

來，中國將繼續與所有共建國家一道，建設更加緊密的衛生合作夥伴關係、互聯互通夥伴關係、

綠色發展夥伴關係、開放包容夥伴關係、創新合作夥伴關係、廉潔共建夥伴關係，共同推進共建

「一帶一路」高質量發展行穩致遠。

