《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》商務部副部長郭婷婷在國新辦新聞發布會

表示，從四個方面入手，著力推動「一帶一路」經貿合作進一步走深走實，支持港澳企業參與共

建「一帶一路」，打造重要的功能平台。

將積極推進加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》和《數字經濟夥伴關係協定》，也就

是通常說的ＣＰＴＰＰ和ＤＥＰＡ，高質量實施《區域全面經濟夥伴關係協定》，加快規則、規

制、標準等對接。還將深化綠色、數字等領域合作，與共建國家共同實現可持續發展。

她表示，將擴大和便利優質商品的進出口，辦好重大展會，深化與共建國家的貿易合作。多

措並舉打造「投資中國」品牌，更大力度吸引外資。持續優化對外投資結構，提升與共建國家投

資合作的質量和效益。建設更高水平自貿試驗區和自由貿易港，高標準對接國際經貿規則。

此外，將進一步提升中歐班列運輸效率，加快國際陸海貿易新通道建設。與共建國家商建更

多貿易暢通、投資合作、服務貿易等方面的工作機制，促進政策溝通和戰略對接，保障「一帶一

路」產業鏈供應鏈的穩定暢通。

將統籌推進重點項目和「小而美」項目建設，幫助共建國家改善民生福祉。將促進投資建設

運營綜合發展，建設一批高質量的工程項目。同時，創建「絲路電商」合作先行區，辦好全球數

字貿易博覽會，與各國共享發展紅利。



＊十年來貨物貿易累計規模達１９﹒１萬億美元，年均增速６﹒４％＊



郭婷婷表示，２０１３年到２０２２年，中方與共建國家的貨物貿易累計規模達到１９﹒１

萬億美元，實現年均６﹒４％的增速，這個增速既高於同期中國外貿整體增速，也高於同期全球

貿易增速。我們是１１０多個共建國家的主要貿易夥伴，已經與２０個共建國家簽署了１４個自

貿協定，貿易自由化便利化水平在不斷提升。

２０１３年到２０２２年，中方與共建國家的累計雙向投資超過３８００億美元，其中對共

建國家的直接投資超過２４００億美元，涵蓋經濟社會發展的多個領域。還與共建國家合作建設

了一系列的經貿合作區，截至２０２２年底累計投資已經超過６００億美元。同時，共建國家也

積極投資中國，共享中國的發展機遇，十年來累計對華投資超過１４００億美元，在華新設的企

業接近６﹒７萬。



＊中方在共建國家的承包工程年均完成營業額１３００億美元＊



２０１３年到２０２２年，中方在共建國家的承包工程年均完成營業額大約１３００億美元

，建設了中老鐵路、雅萬高鐵、蒙內鐵路等一系列標誌性項目，有效改善了東道國的基礎設施條

件，大幅提升了互聯互通水平。同時，實施了菌草等一系列惠民生的「小而美」項目。

大力推進綠色化、數字化發展合作，今年前八個月，與共建國家新簽的節能環保類項目合同

額同比增長２２％。

此外，還持續打造共建「一帶一路」貿易投資平台，成功舉辦了進博會、廣交會、服貿會、

投洽會、消博會以及一系列區域性展會，促進了共建國家之間的經貿合作。

