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AH股新聞

10/10/2023 15:33

《汽車新勢力》供應鏈內部反腐，小鵬汽車多名員工配合調查

　　《經濟通通訊社１０日專訊》據《財新網》引述知情人士指，小鵬汽車（０９８６８）昨日
召開會議宣布，負責採購部的公司副總裁李豐停職，並點名多名員工配合調查。此事始於小鵬汽
車內部供應鏈反腐，牽涉多個層級，亦有警方介入。
　　小鵬汽車對此回應稱，公司採取行動是正常的反腐倡廉行為，對於腐敗行為，發現一起、糾
錯一起，絕不姑息，此次事件涉及面小，不影響商務、生產環節。
　　２０２１年開始，汽車行業面臨「缺芯少電」、疫情封控、供應鏈破碎等不利因素，產能普
遍下滑。小鵬汽車內部人士指，當時李豐帶領供應鏈團隊協調零部件供應、尋找替代方案，曾得
到內部表彰。同年，小鵬汽車累計交付量達到９﹒８２萬輛，高於蔚來汽車（０９８６６）的
９﹒１１萬輛和理想汽車（０２０１５）的９﹒０５萬輛。
　　到了２０２２年底，小鵬汽車調整供應鏈業務部門，將原來的供應鏈服務部、營銷服務採購
部及零部件採購部合併為採購部，新部門由小鵬汽車副總裁李豐負責。
　　在今年的７月２６日，小鵬汽車和大眾汽車共同公告稱，雙方達成技術合作框架協議，大眾
對小鵬增資７億美元。公司董事長何小鵬９月１９日接受財新等媒體採訪時稱，大眾方面曾對小
鵬汽車開展盡調，對產品很滿意，但發現不少零部件成本過高。（ｌｃ）

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