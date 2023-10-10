《經濟通通訊社１０日專訊》畢馬威發布《中國內地及香港ＩＰＯ市場２０２３年第三季度

回顧》報告，指在目前約１１０宗上市申請的支持下，香港有望在今年底重返全球ＩＰＯ五甲。

畢馬威指出，受宏觀經濟和地緣政治不明朗因素影響，今年第三季全球ＩＰＯ活動持續疲弱

。香港的全球ＩＰＯ排名也因第三季度表現持續低迷而跌至第八位。由於利率持續高企和經濟增

長放緩，預計香港ＩＰＯ市場表現在短期內仍面臨挑戰。



＊首三季香港ＩＰＯ市場集資額跌１５％，全球排名跌至第８位＊



報告指，香港ＩＰＯ市場今年首三季僅錄得４４宗ＩＰＯ上市，募資總額為２４６億元，分

別按年減少６５％和１５％，拖累香港下跌至全球ＩＰＯ排名第８位。雖然新股市況仍然低迷，

但上市申請宗數繼續穩步積累，截至９月底達到約１１０家。

有別於香港整體ＩＰＯ市場，未盈利生物科技公司率先顯露增長勢頭，迄今有６家公司成功

上市，超越去年同期的４家。截至９月３０日，共有２９家訊息技術、媒體及電訊公司以及２０

家醫療保健及生物科技公司申請在香港上市，其中包括９家未盈利生物科技公司。這兩個行業合

計佔香港新股申請宗數近一半，有望幫助香港在年底重返全球ＩＰＯ排名前五位。



＊Ａ股證券交易所未來數年續高踞全球ＩＰＯ排行前列＊



報告又指，今年首三季，上海證券交易所和深圳證券交易所分別募資２８７億美元和１９８

億美元，較去年同期分別減少４２％和２３％。儘管募資總額有所下降，Ａ股ＩＰＯ申請宗數仍

然相對穩定，目前約有８２０家企業申請上市，由此可見市場對Ａ股ＩＰＯ需求殷切。從Ａ股

ＩＰＯ市場的募資額來看，排名前三的企業均與半導體生產相關，反映中國內地重視半導體行業

發展。訊息技術、媒體及電訊和工業製造業佔目前ＩＰＯ申請人近七成，預計將成為Ａ股市場長

期增長的主要推動力。

畢馬威資本市場合夥人劉大昌表示，隨著金融監管措施不斷完善，加上上市申請數目保持穩

定，Ａ股證券交易所在未來幾年將繼續高踞全球ＩＰＯ排行前列。（ｂｉ）

